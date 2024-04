Previa: Rayados vs Inter, Messi visita Monterrey

Que partido nos espera este miércoles 10 de abril en la Sultana del norte se juegan los 4tos de final de vuelta en la Liga de Campeones de Concacaf, los Rayados de Monterrey reciben al Inter Miami de Lionel de Messi en el "Gigante de Acero, el primer episodio fue para el equipo de la Liga MX.

Rayados vs Inter Miami.

Competición: Liga de Campeones de la Concacaf 2023/2024.

Hora: 20:30 horas (tiempo de México).

Estadio: BBVA Bancomer.

Transmisión: Fox Sports y Fox Sports Premium para México y TUDN para los Estados Unidos.

El partido celebrado en el Chase Stadium​ fue para los visitantes, la Pandilla impusó condiciones en la segunda parte y tras aprovechar la expulsión de David Ruiz.

El conjunto de Miami se adelantó en el marcador con el gol de Tomás Avilés, fue en el complemento cuando los dirigidos por Ortiz remontaron con los tantos de Maximiliano Meza y Sergio "Corcho" Rodríguez.

En su último partido por la Liga MX cayó ante Cruz Azul por marcador de dos a uno, Fernando Ortiz le dio descanso hasta cinco futbolistas el pasado sábado.Tres triunfos en los últimos cinco juegos en todas las competiciones.

Por la Concachampions paso perfecto, cinco victorias en el torneo, ante Comunicaciones, Cincinnati FC e Inter Miami. Sí la Pandilla accede a semifinales podría enfrentarse a Tigres en el Clásico Regio.

El equipo de Martino no conoce la victoria desde hace cuatro partidos, la última ante el DC United por tres a uno. En la competencia tiene una marca de una victoria, un empate y una derrota.

La lesiones del conjunto del "Tata" podrían pesar en la condición física del plantel, pocas opciones en el banquillo. La experiencia de Messi, Suárez, Alba y Busquets es la mejor arma para darle vuelta a la eliminatoria.

Después del juego de ida Gerardo Martino expresó las pocas posibilidades que tenia el astro argentino de jugar la vuelta, sin embargo, el pasado sábado Messi ingresó de cambio en el empate a dos ante el Colorado Rapids, marcando un golazo desde la frontal del área.

La Pandilla sufrirá dos bajas importantes por acumulación de tarjetas, Sebastián Vegas y Sergio Rodríguez no estarán disponibles, el "Corcho" pieza clave del equipo del "Tano" Ortiz, el equilibrio, motor y cerebro, todas las pelotas pasan por sus pies.

Miami adolece las bajas de Federico Redondo y Robert Taylor por lesión, el hijo de la leyenda era el compañero ideal de Sergio Busquets en la medular, Ruiz no tendrá minutos por la expulsión en el primer capítulo.

Sin duda alguna los reflectores estarán si Lionel Messi tiene minutos en el BBVA Bancomer, sería el primer juego del rosarino en territorio mexicano, su calidad no tiene caducidad con el paso de los años y será determinante para las aspiraciones de su equipo.

