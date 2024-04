Tras jugar un gran segundo tiempo y aprovechar la expulsión de David Ruiz, Rayados de Monterrey venció dos por uno al Inter Miami en el Chase Stadium y se llevó la ventaja al Gigante de Acero, Lionel Messi no jugó por lesión.

El próximo 10 de abril en el estadio BBVA Bancomer en punto de las 20:30 horas tiempo de México. Se espera que con el resultado en contra Messi tenga minutos en Monterrey, la Pandilla sufrirá la baja en el medio campo del "Corcho" Rodríguez por acumulación de tarjetas.

El inicio de juego fue flojo, ambos equipos se median y estudiaban en el medio campo. Al minuto tres Gerardo Arteaga realizó una diagonal, a la media vuelta Brandon Vázquez remató y Drake Callender mandó a tiro de esquina, en la siguiente jugada Jesús Gallardo no conectó en el área chica un centro de Sergio Canales.

Al minuto seis un remate de Arteaga que Callender detuvo sin problemas, los locales respondieron con un centro de Jordi Alba directo a las manos de Esteban Andrada.

En el 15' Alba intentó con un disparo de larga distancia, pero el balón se fue por encima del travesaño. Minuto después Andrada tuvo complicaciones con un servicio a segundo poste de Gressel.

