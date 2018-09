Desiguales los debut de los técnicos dorados

Dorados de Sinaloa por nueve años soñó con regresar a la máxima categoría: diferentes jugadores, estrategas (con su correspondiente cuerpo técnico) y directivos pasaron por el club; todos se planteaban el mismo objetivo al llegar a Sinaloa, regresar a Dorados a la élite del futbol mexicano, sin embargo, esa dicha se consiguió apenas el pasado mes de mayo (Clausura 2015) y fue bajo el mando del mandamás argentino Carlos Bustos. El sudamericano y sus pupilos se vistieron de héroes, lograron lo añorado por todo el pueblo culichi, el retorno del pez dorado a la primera división. Antes de tal proeza, el equipo del noroeste mexicano pasó por situaciones adversas; torneos desagradables, temporadas en las cuales no calificó, aunque, conquistaron subcampeonato y título copero (Apertura 2012).

Las estadísticas arrojan la siguiente conclusión del debut de los últimos líderes al frente de la institución: un empate, dos victorias y de igual manera en dos ocasiones descalabro. Ahora bien, a continuación se viajará en el tiempo para recordar aquellos inicios de los cabecillas que han pasado por el club de color áureo.

Robert Dante Siboldi

El charrúa llegó a tierras sinaloenses para formar parte de la institución y emprender camino en el Clausura 2012; en ese torneo los del pacífico iniciaron su travesía en la segunda jornada (en la primera descansaron), visitaron al entonces todavía equipo de Liga de Ascenso Toros Neza; el cotejo terminó en empate a un gol. El uruguayo solamente duró ese torneo bajo la batuta del equipo acuático, debido a los resultados negativos los cuales decretaron que la institución no calificara a la siguiente ronda. Dorados sumó solamente 14 unidades de 42 posibles: obtuvo 4 triunfos, empató en dos ocasiones y sucumbió en 8 partidos; terminaron décimo primer lugar de la clasificación.

Francisco Ramírez

‘Paco’ Ramírez tomó las riendas del equipo para iniciar el Apertura 2012; en su primer compromiso como entrenador del club originario de la ciudad culiacanense, el mexicano salió avante y victorioso frente a los Tiburones Rojos de Veracruz, Dorados derrotó en la ‘Pecera del Humaya’ a los escualos dos goles contra uno. Las alegrías para el club regresaron; en el mencionado torneo la institución logró calificar nuevamente a una liguilla, y no solo eso, llegó hasta la final en donde enfrentó a los Reboceros de la Piedad. Una final polémica la cual se la terminó llevando el conjunto michoacano, Dorados se quedó con el subcampeonato, sin embargo, ‘El Gran Pez’ despertaba y volvía a pelar por los puestos importantes.

En el mismo Apertura 2012, Sinaloa logró coronarse en el regreso del torneo de copa al balompié azteca; los áureos derrotaron a Correcaminos de la UAT (7-6 global) en una final cardiaca, plegada de emociones la cual se definió en tanda de penales. Alfredo Frausto, Cuauhtémoc Blanco, Mario Osuna y Javier Güemez son algunos de los jugadores que lograron la obtención del título.

El equipo no clasificó a liguilla en todo el 2013 (Clausura y Apertura). El Clausura 2014 lo inició nuevamente ‘Paco’, no obstante, debido a que las cosas no estaban prosperando, y se continuaba en el mismo bache contradictorio, el sonorense fue apartado de su cargo después de hilvanar tres derrotas consecutivas en pleno inicio de campeonato. Dirigió tres torneos completos y solamente tres jornadas del que era su cuarto, se marchó dejando marca de 45 juegos disputados: 14 victorias, mismo número de derrotas y 17 empates, un subcampeonato y un título de Copa MX.

Diego Torres

Diego Torres se encontraba dirigiendo a los culichis en el torneo de copa, sus números eran buenos, y fue una de las razones para que el técnico joven llegara de forma interina al club, situación que paso de interinato a ser definitiva. Arribó en pleno Clausura 2014 para tratar de reaccionar al equipo (jornada 5); y vaya que rápidamente respondió el plantel, ya que en su presentación Dorados goleó en casa cuatro goles por uno, a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Al término de la temporada regular, ‘El Gran Pez’ se introdujo en la fiesta grande, aunque fueron eliminados rápidamente en cuartos de final por Estudiantes Tecos. El Apertura 2014, con un plantel muy completo y enriquecido en todas sus líneas Dorados empezó su trayecto; el equipo no terminó por desempeñar buen futbol y los resultados negativos se hicieron presentes. Diego, partió de la plaza el 31 de agosto, dejó al club con 6 unidades de 21 posibles.

Eduardo Fentanes Orozco

'Lalo' Fentanes abordó el resto del AP2014; en su primer partido visitó Puebla, Dorados regresó con la derrota al perder con Lobos BUAP 3-0. El torneo terminó, con Eduardo a la cabeza Sinaloa sumó dos victorias, misma cantidad de empates y derrotas.

Carlos Bustos

Al no entrar en planes Fentanes, el sudamericano Carlos Bustos fue el elegido por directiva; lo presentaron oficialmente el 24 de noviembre del 2014, en su inauguración fue doblegado en Cancún por Atlante dos goles a cero. El Clausura 2015 fue histórico para la institución, siempre será recordado por el aficionado dorado, la llegada de Bustos marcó un antes y un después para los áureos. Jugadores, técnico, afición y directivos se unificaron para lograr el campeonato de la edición ante San Luis y el regreso del equipo a la Liga Bancomer MX al ganarle a Necaxa en la final de ascenso. Ya en primera división, los resultados no fueron los apropiados, mismos que catapultaron a los recién ascendidos al fondo de la tabla general y porcentual; la directiva decidió darle las gracias al histórico estratega después de haber estado al frente del conjunto aproximadamente 10 meses.

Luis Fernando Suárez

Técnico Colombiano que buscará sacar a Dorados del sótano en el que se encuentra, a pesar de ser debutante en el futbol mexicano, es un estratega con amplia experiencia, su asistencia a Mundiales (Alemania 2006 y Brasil 2014) con Ecuador y Honduras respectivamente, son parte de su recorrido como timonel. El cafetero hará su debut como estratega del pez el próximo fin de semana, cuando Dorados visite a la Máquina Celeste de Cruz Azul.