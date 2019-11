Las Águilas vuelan con rumbo a la Liguilla

22.53. Así damos por concluida esta retransmisión minuto a minuto del partido Chiapas - América. Agradecemos su preferencia y los invitamos a seguir la mejor información del deporte en VAVEL. Buenas noches.

22:51. ¡Culmina el juego! América derrota con relativa facilidad 0-2 a Chiapas.

90' Se añaden dos minutos.

85' Escasa acción en los últimos minutos del partido.

78' Se agotan los minutos y Chiapas parece resignado. Silvio Romero es quien trata de generar peligro.

73' América tiene el partido controlado. Luce complicado que Chiapas logre rescatar un punto.

70' Cambio del América | Sale: Oribe Peralta > Entra: Darío Benedetto.

66' Cambio de Chiapas | Sale: Danilinho > Entra: Juan Vigón.

64' Cambio del América | Sale: Andrés Andrade > Entra: Rubens Sambueza.

62' Michael Arroyo abre para Darwin Quintero, quien fusila a Óscar Jiménez y América lo gana 0-2.

62' ¡Gooooooooooooooooooooooooool del América!

60' Darwin Quintero queda mano a mano con Óscar Jiménez y éste último tapa el tiro del colombiano.

57' De a poco, Chiapas se arrima hacia la mitad del campo azulcrema y hace retroceder a la visita. Los emplumados buscan un contragolpe para duplicar su ventaja.

55' Como ha sido una constante a lo largo del torneo, América baja de decibeles cuando se encuentra arriba en la pizarra.

51' Pintan de amarillo a Pablo Aguilar por una entrada por detrás sobre Alexis Canelo.

47' Cabezazo de Silvio Romero que desvía Hugo González a tiro de esquina.

22:04. ¡Se reanudan las acciones en el Estadio Zoque!

MT. Cambio de Chiapas | Sale: William Paredes > Entra: Alexis Canelo.

MT. Cambio del América | Sale: José Daniel Guerrero > Entra: William Da Silva.

Vídeo | Así fue la anotación de Oribe Peralta que tiene ganando momentáneamente al América.

21:48. ¡Termina la primera mitad! Oribe Peralta tiene adelante a los visitantes.

45' Tiro de esquina para Chiapas.

42' Intensos últimos minutos. Chiapas se ha visto obligado a ir hacia el ataque, mientras que América toma su ventaja con relativa calma.

40' Tiro de esquina para Chiapas.

35' Recta final del primer tiempo. El partido se ha abierto y el gol merodea en ambas áreas.

32' Gran atajada de Hugo González; no obstante, el árbitro invalida la jugada por una posición adelantada.

30' Oribe Peralta ejecuta la pena máxima con potencia y hacia su lado inferior izquierdo para colocar el 0-1.

30' ¡Gooooooooooooooooooooooooool del América!

29' ¡Penal favorable para América!

28' Óscar Jiménez detiene sin complicaciones un disparo de Osvaldo Martínez.

25' Cambio de Chiapas | Sale: Avilés Hurtado > Entra: Luis Rodríguez..

25' La zaga chiapaneca corta un centro de Gil Burón que buscaba a Darwin Quintero.

21' El desarrollo del juego se vio interrumpido luego de que Avilés Hurtado quedara tendido en el campo doliéndose de un muslo.

18' Adrián Marín llega forzado al área visitante y logra rematar pero la redonda pasa cerca de la cabaña águila.

16' Nuevo córner para América. Los cremas pisan constantemente territorio jaguar.

15' Tiro libre de Osmar Mares que se va por arriba del marco felino.

13' Tarjeta amarilla para William Paredes tras derribar a Darwin Quintero.

11' Excelente servicio de Andrés Andrade pero Darwin Quintero no logra rematar adecuadamente y se pierde una ocasión clara para abrir el marcador.

9' Tiro de esquina para América.

7' Ninguna escuadra es capaz de generar alguna ocasión de peligro. La pelota circula en la mitad del campo felino.

5' Primeros minutos del emparejamiento y América es el equipo que posee mayor posesión de balón.

21:00. ¡Arranca el partido entre Chiapas - América!

20:58. Todo listo para que inicie el partido entre Chiapas - América. Sigue la mejor retransmisión minuto a minuto en VAVEL.

20:55. Los 22 protagonistas del encuentro y la terna arbitral ya pisan la cancha del Estadio Zoque. Javier Muñoz Mustafá y Oribe Peralta, los capitanes de Chiapas y América.

20:40. Mayor presencia de playeras americanistas en el graderío que simpatizantes del cuadro local. Inmejorable entrada para la batalla que sostendrán Chiapas - América.

20:35. Foto | Balam, la mascota de Chiapas interactúa con la afición felina previo al comienzo del partido.

Foto: @Chiapas_FC

20:23. Ante la no titularidad de Rubens Sambueza, quien aparecerá en el banco y tras las bajas de Paul Aguilar y Moisés Muñoz, Oribe Peralta portará la cinta de capitán del América.

20:17. Rubens Sambueza, el gran ausente del XI inicial americanista. Michael Arroyo será el responsable de cubrir los zapatos del #14.

20:15. Alineación del América: González; Burón, Goltz, Aguilar, Mares, Guerrero, Martínez, Arroyo, Andrade, Quintero, Peralta.

20:10. Alineación de Chiapas: Jiménez; Muñoz, Paredes, Venegas, Zamora, Silva, Andrade, Marín, Romero, Danilinho, Hurtado.

20:00. Estamos a 60 minutos de que arranque el duelo entre Chiapas - América. Sigue la mejor retransmisión minuto a minuto en VAVEL.

19:55. Foto | La gente responde y se espera un lleno total en el interior del Estadio Zoque. La afición comparece en buen número a poco más de una hora de que inicie el juego entre Chiapas - América.

Foto: @estobarrera

Foto | Los aficionados lucen impacientes por ingresar al interior del Estadio Zoque. Mucha expectación ha levantado en Chiapas la visita del América.

Foto: @zaritzisosa

Foto | Así vestirán los futbolistas de Chiapas y América. La escuadra local con una indumentaria donde predomina el color lila y el equipo capitalino portará su plumaje de local en color crema. Francisco Chacón llevará las acciones del encuentro.

FOTO | El Estadio Zoque, listo para albergar el último partido de la jornada sabatina que enfrentará a Chiapas y América.

Foto: @estobarrera

En esta Jornada 12, América podría asaltar el liderato general, puesto que si ganan las Águilas y se combina con un descalabro de Monterrey, los emplumados encabezarán la Tabla General. Chiapas buscará un triunfo para seguir con aspiraciones de clasificarse a la Liguilla, ya que se encuentra a dos partidos de zona de calificación.

Nuestro autor y corresponsal, Juan Carlos Monroy, le dedicó unas líneas a Andrés Andrade, mediocampista colombiano que ha defendido las camisetas de América y Chiapas. Su paso como Jaguar fue destacado, lo que le valió retornar a Coapa y luchar por la titularidad en uno de los clubes más importantes de México.

No obstante, hay que remontarnos al 23 de agosto del 2014 para evocar la última partida entre Chiapas - América en Tuxtla Gutiérrez. En esa fecha ambos conjuntos se reservaron las anotaciones. Jaguares no derrota a los cremas en la selva desde el Apertura 2011, cuando superaron al cuadro capitalino cinco goles a tres.

El antecedente más reciente que tenemos entre Chiapas - América ocurrió el 3 de octubre del año pasado. Las Águilas fungieron como locales y se llevaron la victoria por marcador de 2-1 gracias a los goles de Paul Aguilar y Michael Arroyo. Diego de la Torre descontó para la visita.

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del Chiapas - América, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Zoque. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto de VAVEL.

Jiménez afirmó que ante América se jugarán una de sus últimas cartas para escalar posiciones en la tabla y sabe que será un partido muy complicado al que calificó de especial por enfrentar al club más ganador de México. “No queríamos llegar a este instante de esta manera pero tenemos la oportunidad nuevamente de sumar los tres puntos ganando al América, sería una emoción extra. Sabemos que será difícil, sabemos de la responsabilidad que tenemos y que será un partido especial , debemos de ganar."

Otro jugador que vuelve con las Águilas es William Da Silva, estas fueron sus palabras antes de abordar el vuelo rumbo a Chiapas: "Me he preparado muy bien estos días, hay que aprovechar el regreso para quedar entre los once".

El estadio Corregidora será la sede del encuentro entre Chiapas – América de la doceava jornada de la Liga Bancomer MX Clausura 2016.



América sufre las bajas de Moisés Muñoz y Paul Aguilar, no obstante recupera a Darío Benedetto y a Oribe Peralta de última hora.

Carlos López Chargoy, fue categórico al desmentir todos los rumores sobre dicha situación y aclarar el momento que viven los jugadores del primer equipo "Nos costó un poco arrancar el año, pero las cosas ya se nivelaron, ya tenemos un acuerdo con los jugadores, todo está tranquilo y en paz, vamos a seguir para adelante. No hay venta del equipo, no he tenido ninguna entrevista con nadie ni la tendré. Jaguares se queda en Chiapas", afirmó.

'Micky' Arroyo llegó al nido como un desconocido por la afición azulcrema, sin embargo el ecuatoriano se ha ganado las palmas de los americanistas en base a grandes actuaciones. El partido frente a jaguares pinta para ser un juego abierto por lo que tendrá posibilidades de explotar sus habilidades.



Atentos a Silvio Romero que una vez más tendrá la responsabilidad de llevarse el equipo al hombro demostrando que es un jugador con temple pero sobre todo con mucha calidad futbolística.



La Volpe habló previo al partido “Tenemos las mismas posibilidades como si hubiéramos entrenado, esto es importantísimo, estos tres puntos, si los jugadores quieren estar en la vitrina de una liguilla, tienen que ganarle al América. Sería una mentira decir que por dos días de entrenamiento no podamos enfrentar al América”, señaló.

Ignacio Ambríz compareció en conferencia de prensa donde de inmediato fue cuestionado si las Águilas lucen como favoritos para el compromiso ante los elementos de Ricardo Antonio La Volpe: “El equipo de Jaguares merece mucho respeto. Si nosotros no estamos concentrados y no vamos con la misma actitud de querer sumar puntos, nos podemos llevar una sorpresa. No creo ser favorito”, añadiendo que los chiapanecos no han jugado mal.

Además, el 61.5% de los partidos entre Jaguares y América en el Víctor Manuel Reyna acaban con al menos 3 goles en el marcador, destacándose dos partidos con más de 7 goles (3-4 en el Apertura 2005 y 3-5 en el Apertura 2011).

Águilas y Jaguares han disputado 9 partidos oficiales con más de 4 goles en el tanteador 31% de sus partidos. América y Jaguares ofrecen una rivalidad de goleadas. En el 44.8% de sus enfrentamientos alguno de los dos equipos anota 3 o más goles.

Los azulcremas vienen de obtener tres victorias consecutivas por lo que el ánimo de los emplumados está en buen momento.

América por su parte se encuentra en la tercera posición de la tabla general con 21 puntos, aspira a obtener el liderato en caso de una combinación de resultados y una victoria de visitante.

En el último partido de local los jaguares cayeron por marcador de 1-2 ante Xolos donde finalmente perdieron el invicto en casa.

Chiapas atraviesa por una difícil situación tras la falta de pago a los jugadores que optaron por no entrenar, sin duda un aspecto que jugará a favor o en contra para este partido.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Chiapas vs América, correspondiente a la 12ª jornada del Clausura 2016 de la Liga Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Victor Manuel Reyna a partir de las 21:00 horas.