Previa Cafetaleros - Correcaminos: primer o tercer triunfo

Cafetaleros de Tapachula, llega a este encuentro con una urgencia de sumar positivamente, pues en cinco encuentros no han consagrado una victoria que los tenga como protagonistas del certamen.

Los dirigidos por Carlos Bustos cuentan con dos unidades, esto después de registrar dos empates y tres descalabros, sin embargo y pese a los resultados negativos y perder su último encuentro ante Alebrijes por la mínima, Carlos Bustos no sale del plantel chiapaneco.

Por su parte Correcaminos está en los primeros planos, se encuentra en la casilla número nueve de la tabla general, luego de dos victorias con siete puntos, solo a cuatro del primer lugar,

El conjunto que dirige José Treviño Se encuentra en una buena posición aunque los naranjas son protagonistas, quieren continuar por un camino que los lleve a la fiesta grande de la división de plata.

¿Cafetaleros podrá conseguir su primer victoria o Correcaminos conseguirá posicionarse en zona de liguilla?

Jugadores a seguir

Cristian Pellerano: El mexico-argentino llegó para quedarse con la titularidad del cuadro chiapaneco, en donde se ganó, no solo la titularidad sino también la capitania de la escuadra dentro del terreno de juego. Pellerano hizo un trabajo favorable en la primer jornada, sin embargo los errores defensivos, llevaron al equipo del sur a perder cuadro por cero.

Ever Guzmán: Delantero de Correcaminos: Los goles son la parte más importantes en este juego llamado fútbol, y el responsable de hacerlos para el conjunto norteño es Ever Guzmán. El campeón sub-17 hace ya más de diez años y se ha hecho presente en el campo en estos dos partidos que lleva el torneo. Aún no consigue gol el mexicano, pero tarde o temprano encontrará el grito de gol.