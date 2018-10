Omar Ramírez: "Tenemos que alejarnos más de los últimos lugares"

El director técnico de Potros UAEM, Omar Ramírez, declaró en conferencia de prensa después del triunfo de 2-1 ante Coras FC, estar contento por el triunfo, porque a pesar de las decisiones arbitrales, el equipo se supo sobreponer.

Respecto a quitarle el invicto a uno de los equipos que estaban peleando el liderato, el estratega, dijo: "La tomamos (la victoria), con sencillez, con humildad, porque ahora más que nunca el equipo se tiene que mantener, trabajando de mejor manera, y haciendo sus trabajos extras, que es lo que nos ha dado el poder tener un equipo competitivo y que no se pierda esa dinámica, ese buen grupo que existe en el interior y lo tomamos como un partido que prácticamente fue un rival fuerte, pero uno más de tantos que todavía faltan".

Potros es uno de los equipos debutantes en el Ascenso MX, debido a eso, es importante sumar puntos lo más frecuente posible: "El objetivo de Potros era alejarse de los últimos lugares, después iban a ir avanzando esos objetivos, ahora que se han llegado a sumar determinados puntos, tendremos que pensar en fijarnos otros objetivos, como es el de buscar la clasificación, pero todavía consideramos que es muy joven el torneo, que faltan bastantes partidos y que tenemos que alejarnos más de los últimos lugares y ya después pensar en buscar la clasificación".

Los universitarios, comenzaron ganando el partido en el primer tiempo por la mínima diferencia, sin embargo, en el segundo tiempo, Coras tuvo dos oportunidades de ganar el juego vía penal: "Hay que reconocer que el equipo en determinadas zonas bajó el ritmo y que tratamos de hacer unos cambios, no para tirarnos atrás, porque nunca lo hacemos así, si no, lo hicimos más táctico pensando en que el rival estaba sobre nosotros, en realidad ellos nos echaron para atrás, con los cambios arriesgamos, nos salió, pero esta vida siempre he considerado que de repente tenemos que arriesgar y hablar con el grupo para que también sepan en que momento lo vamos a hacer".

Sobre el actuar del equipo a lo largo del partido, Omar, comentó: "El primer tiempo fue muy bueno, el segundo no todo fue bueno, pero al conseguir la victoria, no echamos las campanas al vuelo, al contrario, vamos a analizar bien el video y vamos a corregir aquello que no estuvo bien en el segundo tiempo".

En un inicio de temporada, se pronosticaba que Potros no sumaría puntos contra rivales como Dorados, la Jaiba Brava o Coras: "Me visualizaba con un equipo sensación, un equipo que tenía que causar furor, que iba a ser diferente, porque creo en lo que elegí, en el cuerpo técnico, en el apoyo que me están brindando".

Por último, el técnico alabó la actitud y compromiso de todos los jugadores de su plantilla, a pesar de no ser jugadores de mucha "nómina": "Tenemos un equipo que fuera de tener estrellas, o de jugadores con nóminas muy altas, tenemos hombres que salen a entregarse desde los entrenamientos, que en los partidos van a responder".