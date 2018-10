Rodrigo Noya: "Es una nueva oportunidad y hay que sacar las cosas adelante"

Los Tiburones Rojos de Veracruz se preparan para su duelo donde deberán enfrentar a Tigres como parte de la jornada 7 del Apertura 2016, donde al finalizar la práctica del día lunes 22 de agosto, el defensa Rodrigo Noya habló sobre su reintegración al plantel después de que estuvo a punto de fichar con el Braga de Portugal o el Celta de Vigo en España.

Por el momento, el defensor escualo dice estar concentrado en hacer un buen papel con el conjunto jarocho: “Hoy estoy acá y le debo respeto tanto a la afición como a la institución, creo que estamos en un momento donde la mayor preocupación es el equipo y los resultados de acá para adelante, y no pensar tanto en lo que fue. Es una buena experiencia, es algo bueno para mí que haya recibido una oferta de afuera, pero cuando me fui y a lo mejor no estaba entrenando, y entrenaba por mi parte, la verdad que este grupo se extraña, porque la verdad que hay un grupo increíble tanto de compañeros como de amigos, y venir todos los días a entrenar, estar en el buen ambiente como también hay en el cuerpo técnico, porque eso es algo que creo que también lo palpitan ustedes”.

Noya mencionó su agradecimiento al club en especial a el Presidente del club Fidel Kuri Mustieles, quien dijo siempre se portó de la mejor manera y le brindó el apoyo necesario.

“Antes de regresar estuve en contacto con Fidel (Kuri Mustieles), también con Pablo (Marini); que son dos personas que tengo que agradecer porque estuvieron pendientes de mí, me preguntaron cómo iba la cosa, si me estaba entrenando; son palabras de agradecimiento con ellos, porque son pocos los directivos que te dan una mano, cuando no todo es color de rosa como te lo pintan”.

Por último, Rodrigo mencionó que ahora debe enfocarse a su club; Los Tiburones Rojos. Y que esto es solo una experiencia y que ahora tiene muy claros los objetivos con el club: “la oferta llegó al club, son aprendizajes que uno toma, cosas que uno tiene que aprender para lo que viene; pero hoy en día me debo al club, me debo a Veracruz, estoy acá; es una nueva oportunidad y hay que sacar las cosas adelante, porque creo que el reto que hay, y lo que ha pasado en el inicio del torneo, no es lo que es verdaderamente este equipo.