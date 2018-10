2,010 días después, Necaxa vuelve a ganar en Primera División

César Ramos. Amonestó a: M. Martínez (min. 24), L. Noriega (min. 32), J. Bornstein (min. 32), C. Sanvezzo (min. 41), M. Iturra (min. 41), B. Beckeles (min. 54), L. Gallegos (min. 89).

Necaxa : M. Barovero; J. González, M. González (C), M. de Luna, B. Beckeles, X. Báez (M. García, min. 29), M. Iturra, L. Gallegos (J. Gómez, min. 87), J. Isijara, E. Puch y F. Espíndola (F. Meza, min. 56). DT: A. Sosa.

Querétaro : T. Volpi; M. Martínez (C), J. Forlín, J. Bornstein, L. Noriega (A. Zamorano, min. 64), J. Gómez, N. Cardozo, E. Benítez, C. Sanvezzo (P. Rubio, min. 75), Á. Sepúlveda (Y. Candelo, min. 56) y E. Villa. DT: Víctor Vucetich.

MF | Gracias por seguir la cobertura del partido Querétaro 1-2 Necaxa con nosotros. No olvides que en VAVEL podrás encontrar la mejor información de la Liga Bancomer MX.

MF | Después de la fecha FIFA, en la octava jornada del Apertura 2016 de la Liga MX, Querétaro visitará a Pumas y Necaxa recibirá a Santos Laguna.

MF | Con esta victoria, su primera en el torneo, Necaxa llega a siete unidades; mientras que Querétaro se queda con nueve puntos.

MF | Con goles de Edson Puch y Jairo González, Necaxa derrota 2-1 a Querétaro, quien había descontado con golazo de Armando Zamorano.

¡Finaliza el partido!

90+3. Volpi evita el gol de Gómez; Querétaro se salva del tercero.

90'. Se añaden cuatro minutos.

87'. Último movimiento de Necaxa: entra Jesús Gómez por Luis Gallegos.

86'. A pase de Jairo González, Luis Felipe Gallegos controla de pecho y define para vencer a Volpi.

¡GOOOL DE NECAXA!

81'. A raíz del tanto de la igualada, Querétaro se muestra con mayor ímpetu que Necaxa.

77'. Potente disparo de Armando Zamorano que vence a Marcelo Barovero; gran gol del elemento de Gallos.

¡GOLAZO DE QUERÉTARO!

75'. Último movimiento de Querétaro: entra Patricio Rubio por Camilo Sanvezzo.

74'. Víctor Manuel Vucetich ya prepara el tercer cambio del conjunto local.

71'. Centro de Brayan Beckeles que Tiago Volpi rechaza con los puños.

70'. Gallos y Rayos han mostrado muy poco futbol en esta parte complementaria.

66'. Buena salida de Barovero para evitar que Candelo tome el esférico.

64'. Segundo cambio de Querétaro: entra Armando Zamorano por Luis Noriega.

57'. Segundo movimiento de Necaxa: sale Fabián Espíndola e ingresa Fernando Meza.

56'. Primer cambio de Querétaro: entra Yerson Candelo por Ángel Sepúlveda.

55'. Cobro de tiro libre por parte de Camilo Sanvezzo que sale bastante desviado.

54'. Brayan Beckeles es amonestado por cometerle falta a Sanvezzo.

53'. El equipo local ha salido con más intensidad.

48'. ¡CERCA! Sanvezzo asiste a Benítez, quien saca un disparo que pasa por arriba de la cabaña visitante.

46'. Centro de Michel García que Fabián Espíndola no logra rematar.

¡Inicia el segundo tiempo!

MT | Con gol de Edson Puch, los Rayos del Necaxa están derrotando 1-0 a los Gallos Blancos del Querétaro.

45'. ¡Culmina la primera parte!

44'. Se añaden tres minutos.

43'. Centro de Bornstein que Cardozo remata de cabeza y que Barovera ataja con su pierna derecha.

42'. Manuel Iturra y Jairo González también reciben tarjeta amarilla.

41'. El cuarto amonestado del partido es Camilo Sanvezzo.

36'. Jesús Isijara asiste a Edson Puch, quien define por arriba ante la salida de Tiago Volpi.

¡GOOOL DE NECAXA!

32'. Luis Noriega y Jonathan Bornstein se unen a los amonestado del partido.

29'. Primer movimineto de Necaxa: entra Michel García por Xavier Báez.

27'. Xavi Báez no podrá seguir en el partido; se realizará el primer cambio de Necaxa.

24'. Servicio de Báez que Espíndola remata con la testa, el balón sale muy desviado.

22'. El primer cartón preventivo es para Miguel Martínez, capitán de Querétaro.

21'. Gran cobertura de Forlín para evitar el disparo dentro del área por parte de Puch.

20'. Centro peligroso de Espíndola que Volpi controla.

19'. Tiro de Isijara que sale a un lado de la meta de Volpi.

18'. Disparo de larga distancia de Sanvezzo que intenta sorprender a Barovero, sin embargo, el balón sale desviado.

15'. Los Rayos pedían penal por un supuesto empujón de Benítez sobre Beckeles.

12'. Benítez intenta asistir a Villa, pero Beckeles se queda con el esférico.

10'. Bastante imprecisos los primeros diez minutos del encuentro, sobre todo por parte de Necaxa.

7'. Sepúlveda recibe dentro del área y saca un tiro que va directamente a las manos de Barovero.

6'. Servicio de Isijara que Espíndola no logra conectar.

4'. Error en la salida de la defensa visitante que Villa no aprovecha; González marca bien y corta el peligro.

4'. Nuevo tiro de esquina que Querétaro no aprovecha.

3'. Disparo de Corral que pasa apenas arriba del arco de Barovero; el silbante señala que fue desviado y es nuevo tiro de esquina para los locales.

2'. Servicio de Sanvezzo que Beckeles corta sin mayor peligro.

1'. El primer tiro de esquina será para Querétaro.

¡Comienzan las acciones en La Corregidora!

17:00. Se realiza el protocolo de la Liga Bancomer MX.

16:40. Banca de Necaxa | Y. Gutiérrez; F. Meza, M. García, A. Vela, J. Gómez, C. Riaño y R. Prieto.

16:38. Banca de Querétaro | E. Hernández; G. Corral, M. Osuna, A. Zamorano, Y. Candelo, C. Fierro y P. Rubo.

16:36. Once de Necaxa | M. Barovero; J. González, M. González (C), M. de Luna, B. Beckeles, X. Báez, M. Iturra, L. Gallegos, J. Isijara, E. Puch y F. Espíndola.

16:33. Once de Querétaro | T. Volpi; M. Martínez (C), J. Forlín, J. Bornstein, L. Noriega, J. Gómez, N. Cardozo, E. Benítez, C. Sanvezzo, Á. Sepúlveda y E. Villa.

16:30. Definidas las alineaciones de ambas escuadras, en un momento las compartimos.

16:10. Resta menos de una hora para que dé inicio el encuentro entre Querétaro y Necaxa, así luce el Estadio La Corregidora.

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del Querétaro - Necaxa, además de la más reciente información que surja desde el Estadio La Corregidora. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto de VAVEL.

Otros dos jugadores que serán vitales para el funcionamiento de sus equipos son los guardametas Marcelo Barovero de Necaxa y Tiago Volpi de Querétaro. Sin duda, el argentino y el brasileño son dos de los mejores arqueros del balompié mexicano.

Hombre a seguir de Necaxa: Edson Puch | El hombre clave desde su incorporación ha sido y se espera que continúe siendo. Sin embargo, el jugador que sabe tanto desbordar como definir, debe controlar su ímpetu para no perder la cabeza y ser un líder absoluto para el cuadro hidrocálido.

Hombre a seguir de Querétaro: Camilo Sanvezzo | A pesar de las múltiples lesiones que han evitado que repunte, todo parece indicar que al fin podrá estar al 100% con los albiazules en la lucha por regresar a una liguilla, hecho que ha demostrado en los minutos que ha tenido de participación en el Apertura 2016.

En torneos cortos, los antecedentes entre Querétaro y Necaxa son bastante parejos: seis empates, seis victorias para 'Gallos' y seis para 'Rayos.

En la actual campaña, los Rayos han jugado tres veces fuera de Aguascalientes; suman dos derrotas (Pachuca 1-0 y Monterrey 2-1) y un empate (León 0-0).

En el presente certamen, como locales, los 'Gallos Blancos' han disputado tres partidos; suman dos victorias (2-0 Veracruz y 2-1 Puebla) y un empate (0-0 Cruz Azul).

En la fecha anterior, los dirigidos por Luis Alfonso Sosa no aprovecharon del todo su condición de local y terminaron igualando a un gol frente a Xolos de Tijuana; el tanto rojiblanco fue obra de Luis 'Pipe' Gallegos.

Por su lado, la escuadra de Necaxa no ha podido cosechar resultados positivos, ya que acumulan cuatro igualadas y dos decalabaros; con cuatro unidades se ubican en el sitio 15.

Los comandados por Víctor Manuel Vucetich cayeron 2-1 la semana pasada en Guanajuato frente a León; el tanto de los albiazules fue convertido por Jonathan Bornstein.

El conjunto de Querétaro ha tenido un inicio aceptable al ubicarse dentro de los mejores ocho lugares, tras conseguir nueve puntos, producto de dos triunfos, tres empates y una derrota.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Querétaro - Necaxa , correspondiente a la Jornada 7 del torneo Apertura 2016 de la Liga Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio La Corregidora a partir de las 17:00 horas.