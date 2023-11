Jugadores que han pasado por Gallos y Juárez

Juárez y Querétaro no han sido clubes que regularmente han aspirado a ganar algo, ya que siempre se quedan fuera antes, pero a lo largo de la historia de ambos equipos han pasado muchos jugadores, en esta nota les platicaré de 3 jugadores que han estado en Querétaro y en Juárez en diferentes momentos.

Jordan Sierra

El mediocampista ecuatoriano de 26 años ha jugado en total 46 encuentros en 2 temporadas con el Querétaro (Apertura y Clausura 2019, Leagues Cup 2023 y Apertura 2023), En esas dos temporadas que ha estado en el Querétaro ha aportado con 2 asistencias y 4 goles. En el Juárez estuvo en la Clausura 2023, y aportó solamente con 1 gol.

Uno de los 4 goles que anotó en la temporada 2019 fue muy importante, ya que fue el gol de la victoria frente a nada mas y nada menos que al Monterrey. El ecuatoriano anotó vía penal al minuto 30 y ese fue el último gol del partido frente a los Rayados.

Mario Osuna

El mediocampista mexicano de 35 años juega ahora en el Juárez. No ha sido un jugador que ha disputado muchos minutos, ya que su edad no le ayuda. En total ha disputado 19 encuentros, en los cuales, en ninguno ha disputado 90 minutos y no ha participado en ningún gol. En el Querétaro Estuvo en la temporada 2013 hasta la 2017, y ahí jugó un total de 52 encuentros, en donde anotó 5 goles y asistió 5 goles.

Tiempo después, en la Apertura 2022 regresó al Querétaro en donde solamente apareció en 10 encuentros, pero anotó 1 gol y una asistencia.

Al igual que Jordan Sierra, Mario Osuna también tuvo un papel muy importante en un encuentro con Querétaro, ya que en la temporada pasada, le dio el gol del empate al Querétaro también vía penal frente a las Chivas.

El mediocampista mexicano de 27 años está de préstamo en los Gallos y tan solo ha disputado 7 encuentros con el club de Mauro Gerk, y no ha aportado con goles ni asistencias. En la Clausura y la Apertura 2022 jugó un total de 26 encuentros y tan solo aportó con 1 gol y una asistencia, pero nunca jugó los 90 minutos.