Rafael García no se preocupa por el rival en Semifinales

Después de obtener el boleto a Semifinales del torneo de Copa MX, Rafael García se mostró confundido por los dos estilos de juego que mostró América ante Chiapas FC.

"El primer tiempo fue bien manejado, el equipo fue contundente, hablamos fuerte en el medio tiempo porque a pesar de que Jaguares no puso su mejor cuadro todos los conocemos son gente que se quiere ganar un lugar , no iban a dejar de correr", dijo.

En la segunda parte, Chiapas acortó distancias desde los once pasos, pero 'Chiquis' afirmó que: "No alcancé a ver cómo estuvo y habría que analizarlo. Es una situación que hace que el rival agarre fuerza, no tienen nada qué perder y se dejan venir al ataque".

El joven Edson Álvarez recibió minutos al ocupar el lugar de Pablo Aguilar en la defensa cuando el paraguayo pidió su cambio por molestias en la pierna derecha. El auxiliar lamentó la ausencia del '21', y dijo: "Desgraciadamente por ahí cayó el segundo gol y se complicó el juego hasta el último momento".

Desde que los encuentros de Cuartos de Final quedaron definidos se abrió la posibilidad de Clásico Nacional en Semifinales. Sin embargo, García no especuló sobre el posible rival, pero sí aclaró que tanto Chivas como Alebrijes tienen su respeto: "Nos preocupamos en analizar lo que pasó ante Chiapas y pensamos en Querétaro. Mucha gente da como hecho que será Chivas, pero hay que esperar y analizar las cosas con calma".

El auxiliar técnico de La Volpe se dijo consciente de lo que las Águilas tienen que mejorar para conseguir los objetivos plasmados a principio de torneo. Aseguró que ganar es importante y aún más si es en una Semifinal.

“En los dos últimos juegos del torneo regular el equipo debe llegar embalado para buscar la calificar y entrar fuerte a la liguilla”, finalizó.