¿Cómo le va a Monterrey frente a Tigres sin Jonathan Orozco?

El arquero de Monterrey, Jonathan Orozco, no podrá disputar la edición 109 del Clásico Regiomontano por molestias en el tobillo derecho, por lo que el portero ecuatoriano Alexander Domínguez disputará su primer derby con ‘La Pandilla’.

Desde su debut en 2005, Jonathan ha sido uno de los pilares de Rayados. Desde aquel año, cuando Miguel Herrera le dio la oportunidad con el cuadro albiazul, Orozco ha sido un habitual en el arco de Monterrey, por lo que su baja es muy sensible para los visitantes, pues necesitan salir del Universitario con una victoria.

El nacido en la Sultana del Norte ha disputado un total de 19 ediciones del Clásico Regio (incluyendo Liguilla), obteniendo un saldo de ocho ganados, cinco empatados y seis perdidos. Además, ha logrado colgar el cero en su portería en ocho ocasiones frente a Tigres.

No obstante y pese a los muy buenos numero que mantiene Orozco, a Monterrey no le va del todo mal cuando se enfrenta a su más odiado rival sin su portero titular, pues en el clásico 99, cuando Jonathan no jugó por a causa de una lesión, Monterrey consiguió el empate 1-1 que le aseguraba el pase a semifinales del Clausura 2013 gracias a un autogol de Israel Jiménez.

El otro encuentro que Rayados jugó sin ‘Jona’ fue la edición 101 del Clásico. Orozco no estuvo presente porque no llegó a tiempo de la concentración de la Selección Mexicana, por lo que Juan De Dios Ibarra tuvo la oportunidad de ser el arquero ese día.

El partido era correspondiente a los Cuartos de Final de Copa MX, Tigres ganaba 0-2 en el primer tiempo, sin embargo Monterrey reaccionó y con un gol de Humberto Suazo en el tiempo añadido del partido consiguió empatarlo y mandar a la definición por penales. En éstos, 'La Pandilla’ salió victoriosa 4-2 e Ibarra atajó el primer penal de Tigres de la tanda, con lo que Rayados se colocó en las semifinales de dicho torneo.

Si bien es cierto que Orozco es un hombre fundamental en el equipo de Mohamed, la historia demuestra que a Monterrey no le va mal cuando Jonathan no está en el arco, por lo que buscará alargar su buena racha este sábado con el ecuatoriano Domínguez bajo palos.