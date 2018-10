Siete motivos que causaron el fracaso del Tampico Madero

A una jornada para que concluya el torneo regular de la liga de Ascenso MX, la afición de la Jaiba Brava solamente se encuentra a la espera que suene el pitido final que termine de una vez por todas un torneo que ha sido para el rídiculo y que debe ser recordado por la mala planeación deportiva de los dirigentes del equipo.

Destitución de Enrique Badillo

Enrique Badillo fue uno de los pilares importantes que resurgieron de las cenizas a la Jaiba Brava mientras militaba en la Segunda División, durante su gestión como directivo del club se encargo de formar un equipo competitivo, logrando siempre la clasificación a liguilla en los tres torneos que disputó, hasta alzarse con el campeonato que le dió la oportunidad de jugar el boleto por el ascenso deportivo.

Al crearse la asociación entre Grupo Orlegui y Grupo Tecamachalco, no se llego a un acuerdo que terminó dejando al directivo fuera de planes.

Así despidieron los jugadores del Tampico Madero a Enrique Badillo

Deshacerse de un equipo con talento y química

A consecuencia del arribo de Grupo Orlegui a la zona sur de Tamaulipas, se pacto armar un equipo desde cero, haciendo a un lado practicamente a todo el plantel que venía trabajando durante año y medio y que a consecuencia contaban con una filosofía y entendimiento dentro del terreno de juego; a cambio se le dio carta abierta a los de Torreón de integrar a los canteranos santistas y otros "refuerzos" que sólo decepcionaron.

Directivos sin la experiencia necesaria en fútbol

A la salida de Badillo fue Braulio Rodriguez quién tomó el mando en la dirección deportiva del ahora TM Fútbol Club, pese a nunca antes haber dirigido un equipo de fútbol ahora sería su turno de tomar las decisiones importantes (deportivamente hablando) en un club con cociente volátil por su reciente ingreso a una categoría mayor. El equipo que se armó dejo pésimos resultados y ahora Tampico Madero tendrá que realizar un torneo casi perfecto en el Clausura '17 si desea mantener la categoría.

Refuerzos bomba

Al puerto jaibo arribó un plantel nuevo, conformado en su mayoría por canteranos 'santistas', otros con recorrido breve en Liga MX y extranjeros provenientes de la Tercera División de Argentina y Primera División de Uruguay, refuerzos que nunca terminaron por convencer, en especial los extranjeros de los cuales se vendió la idea de ser el plus que hacía falta en el plantel y nunca lograron marcar diferencia.

Cambio de estratega por uno sin experiencia

La llegada de Grupo Orlegui se sintió no sólo en el armado del plantel si no también en la dirección técnica, relegando a Mario García pese a su experiencia en la Liga de Ascenso y el trabajo realizado con el Tampico Madero, debutando como DT a Miguel García, quién fuera auxiliar de Pedro Caixinha en Santos Laguna. Su paso por la 'Jaiba Brava' sería histórico aunque de manera negativa, ya que de 30 puntos únicamente logró siete, convirtiéndose en el peor técnico en la historia del club porteño. El conjunto jaibo paso de ser un equipo protagonista a ser la burla del balompíe azteca.

Tardía destitución de Miguel García

Fueron 10 jornadas al mando de Miguel García, dos meses y medio donde el Tampico Madero sufrió goleadas y no pudo hacer pesar la localía, pese a que era bastante evidente que el equipo no caminaba la directiva celeste mantuvo su apoyo hacia él. Con la llegada de Javier San Román a la dirección deportiva se esperó que entre sus primeras decisiones fuera la destitución del estratega, lo cual no sucedió, ni perdiendo ante el acérrimo rival luego de 7 años que tuvo que esperar la afición para el retorno del Clásico Tamaulipeco.

Indisciplina y lesiones a lo largo del torneo

Las lesiones así como las expulsiones se volvieron una constante en el Apertura 2016 para el conjunto celeste, jugadores como Mario Rodriguez y Junior Lacayo fueron quiénes pasaron más semanas sin actividad a causa de ello; además de Genaro Castillo, Oscar Bernal, Bernardo Hernández, Julio Salas y Alejandro Vences que también sufrieron del mismo mal.

Las estadisticas señalaron almenos una roja por partido, solamente ante Mineros de Zacatecas y Leones Negros no existieron expulsiónes para los del puerto jaibo como local. El duelo ante Zacatepec fue el más caótico en donde el Tampico Madero vio tres tarjetas rojas, Bernardo Hernández, Alfonso Tamay, Uriel Álvarez, Oscar Bernal, Javier Qué, fueron quienes al menos en una ocasión se unieron al club de los 'chicos malos'.