Rodrigo Prieto, ilusionado por llegar a la 'Z'

Una de las problemáticas que sufre Zacatepec cada torneo es en la línea ofensiva, la cual se ha visto con la mecha mojada en algunas ocasiones, sin embargo, tras la llegada de algunos elementos, la Z ha logrado mejorar en el aspecto, por lo que la directiva tomo la decisión de apuntalar la primera defensa del equipo con la llegada de uno de los rompe redes más rentables del Ascenso MX.

Tras varios intentos en mercados de piernas previos, los Cañeros no lograban hacerse de los servicios de Rodrigo Prieto, sin embargo, para el Clausura 2017, el artillero decidió regresar del máximo circuito para vestir la casaca verde y blanca y buscar ser una solución a la hora de definir las jugadas.

Ante ello, Prieto reveló sentirse ilusionado de llegar a Zacatepec y con ganas de que arranque el certamen, asegurando que sabe de la calidad de jugadores que hay en el equipo, así como de su compromiso al llegar a reforzar al equipo en una de las líneas en las que se ha visto más vulnerable al no poder concretar las jugadas en la última instancia.

Luego de disputar un torneo con Necaxa en el máximo circuito, en donde el delantero recibió pocas oportunidades, ahora Prieto busca volver a ser uno de los jugadores más regulares en cuestión de minutos jugados, ya que sabe que además de enfrentar el torneo regular, también disputarán el torneo de Copa, donde en alguna ocasión, los de Zacatepec se quedaron cerca de acceder a la ronda eliminatoria.

“Con un plantel con el que tenemos, las dos competiciones la rotación de jugadores servirá para que todos tengan minutos y estén en forma para el torneo, es importante el torneo de Copa, vienen dos equipos de Primera y también a la afición le ayudará mucho”, sentenció.

Rodrigo Prieto llega al equipo como una de las máximas promesas al frente del equipo, siendo para la afición uno de los pilares para conseguir goles gracias a lo mostrado en anteriores campañas: “Como delantero siempre te juzgan con goles, a mi encanta y trato de meter la mayor cantidad de ellos posibles, pero no siempre lo es todo, no te debes de frustrar si no cae, esto es un equipo y siempre es bueno aportar y ser parte del equipo”, declaró, añadiendo que a pesar de venir de Primera no cree que sea difícil el volverse a acoplar al balompié de plata.