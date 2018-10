Ignacio Malcorra: "esto recién arranca, hay que trabajar con humildad"

Dando quizás su mejor partido desde su llegada al futbol mexicano, Ignacio Malcorra se dijo estar satisfecho con su actuación en la escandalosa goleada de los Xolos de Tijuana ante Puebla que finalizó con un marcador de 6-2 a favor de los caninos.

“Estoy contento porque se logra dar un gran partido, se ganan tres puntos en casa y se tiene a la afición contenta también”.

Con el ataque fronterizo explotando, el argentino consideró que la ofensiva canina pagó la deuda con la cual se habían ido de Morelia en su derrota de la jornada anterior al no haber anotado.

“El partido pasado no pudimos hacer goles, hoy haciendo un gran partido los pudimos anotar. Nos vamos contentos aunque hay cosas por mejorar, nos vamos tranquilos”.

Admitiendo que la salida de Dayro Moreno deja un vacío en el once titular, Malcorra consideró que el club cuenta con los jugadores con el potencial de no solo cubrir su ausencia pero aspirar a más.

“Se nos fue un jugador importante pero todos estamos para jugar, somos un gran plantel. Hay que seguir de esta manera que recién arranca y se debe de trabajar con humildad”.

Siendo uno de los cinco anotadores de la noche, Malcorra por fin pudo estrenar su cuota goleadora en Tijuana fiel a su estilo al meter su gol vía tiro libre.

“Por ahí lo busque el torneo pasado pero no me tocó jugar muchos minutos por estar en una posición que no era la mía. Ahora me están dando la oportunidad de jugar donde quiero y hay que demostrar”.

Admitiendo haber sido una de sus mejores actuaciones en el balompié azteca, Nacho finalizó hablando sobre la oportunidad de por fin jugar en su posición ideal tras haber batallado en su temporada de debut en una posición desconocida.

“El torneo pasado tuve que jugar de contención, una posición nueva en la cual yo nunca había jugado pero sirvió para el equipo. Ahora estoy jugando en mi posición, estoy contento pero hay que seguir trabajando”.