Sin que hacer

Dicen que la ociosidad es la madre de todos los vicios y parece que en Chivas no tienen nada más que hacer y se inventaron un “Duelo de Gigantes”. ¡Hágame usted el bendito favor!

Por lo que se entiende, según Chivas, embarrando a Boca Juniors, el ganador de ese único partido, que será sólo transmitido por Chivas TV, es para “definir al coloso DEL CONTINENTE”. ¿Neta?

Digo, José Luis Higuera y Jorge Vergara pueden vender los productos del Rebaño Sagrado como quiera y cuando quiera, pero aquí algo salta: Se supone que toooodos los equipos se quejan del calendario aunque este sea aprobado un año antes por la Junta de Dueños.

Bueno, las tiernas Chivas le ponen un partido más a febrero para saturar su agenda, parece que no tienen llenadera o, más bien, quieren atiborrar de gente su estadio, ese en el que pocas veces parece que juegan de local.

Y de seguro ahí van toooodos los aficionados rojiblancos a comprar el boleto para ver el “duelo de gigantes” que para que se vea que es en serio y no van a andar con niñerías, se va a jugar con sólo tres cambios y si empatan en los 90 minutos, se van a la definición por penales. ¡No, vaya! ¡Magnífico! Que bueno que lo hagan así y además jueguen en una cancha con medidas oficiales de la FIFA y con base en el reglamento actual de su organismo, porque si no, no me la creo que es en serio ese partido que Boca Juniors a todas luces lo ve como lo que es: amistoso.

Cómo se nota que no tienen qué hacer. Si algunos equipos están en la máxima competencia de la región, (sí, la Concachampions que aunque menospreciada, da el pase para ir al Mundial de Clubes), si otros apenas vienen de ahí (América), pues Chivas no pudo aguantar su envidia y se inventó un juego que para nada tiene razón de ser. Una tomada de pelo.

Botepronto: Jaguares y Puebla tienen cerca el descenso y no precisamente deportivo. Los López Chargoy no pueden con un paquete como es dos equipos en Primera División Nacional.