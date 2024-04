El Clausura 2024 está llegando al final del torneo regular y para los equipos es una señal de que necesitan sumar victorias para tener un buen cierre y, en caso de clasificarse, poder entrar a la liguilla en un nivel óptimo. En uno de los torneos más competitivos de los últimos años, todo comienza a tomar lugar de cara a la fiesta grande y para los rojiblancos aún no hay nada claro, pues en trece jornadas no han asegurado su clasificación.

Chivas en la media tabla recibirá a Puebla, el cual está en el fondo de la tabla. Este tipo de enfrentamientos suelen dificultarse a los rojiblancos porque todos los equipos buscan vencer a Chivas y suelen poner lo mejor que tienen disponible en la cancha. Perder puntos en esta instancia puede afectar mucho en la tabla, pero sobre todo, pueden ser puntos que les hagan falta para mejorar su posición en el cierre del torneo. La presión está para ambos, aunque se jueguen cosas muy distintas, uno busca la liguilla y otro busca salir del fondo.

¿Cómo llegan?

Chivas

El ambiente en el equipo rojiblanco siempre es difícil, al ser un equipo grande, en Chivas, todo lo que sucede tiene gran eco nacional e internacional. La llegada de Gago fue una de las noticias más polémicas; sin embargo, el entrenador argentino demostró carácter para equilibrar al plantel. Este equipo dirigido por Gago ha pasado por distintos ciclos en apneas un torneo. Las versiones de Chivas han sido varias y sin lugar a dudas. La primera versión mostrada por la forma de competir fue muy buena y la gente espera que se llegue a eso.

Chivas está al borde de la tabla en la décima posición. Un error puede costar muy caro a los rojiblancos. Este deriva de que no tienen asegurado un puesto. No estar entre los primeros seis ya es cuestionable, pero no llegar ni a los diez para el playoff sería un fracaso. Chivas tuvo dos pruebas complicadas ante los primeros de la tabla. Frente a América igualó a ceros, mientras que contra Rayados, Chivas logró sacar la victoria aprovechando las condiciones del juego, pero no es suficiente. Ahora, ante Puebla, la victoria es obligatoria.

Briseño se prepara/Imagen: Chivas

La noticia más importante que ha trascendido en el equipo tapatío no es sobre los jugadores. Recientemente, ha salido el rumor de que Fernando Hierro es pretendido por el Al-Nasr. El equipo de Cristiano Ronaldo estaría buscando al exjugador español. Estas noticias crean incertidumbre alrededor del equipo, principalmente en los aficionados. Real o no el interés, quedarse sin la cabeza del proyecto dejaría muy mal parado a Chivas, pero al ser una noticia extradeportiva, los rojiblancos deben concentrarse en sacar el triunfo ante el Puebla.

Puebla

El conjunto poblano tiene todo para destacar en la Liga MX: el apoyo de una gran afición, una plaza tradicional y sobre todo un gran estadio; no obstante, esto no ha servido para que el Club Puebla sea un equipo regular. Con Larcamón, en la época reciente se vio a un Puebla más competitivo, incluso llegó a la Liguilla, pero tras su salida, el equipo ha ido a menos y en esta clausura 2024 el equipo está en su peor forma.

Puebla, tras trece jornadas, suma apenas cinco puntos. El desempeño del equipo durante el torneo ha sido malo y es que diez derrotas y apenas una victoria dicen mucho del equipo. Clasificarse ya es imposible para el equipo y solamente le queda cerrar de la manera más digna su participación en el Clausura 2024. El equipo acumula ocho partidos sin conocer la victoria y está en busca de poner a Chivas en problemas.

Puebla ha sido un equipo que suele ponerle las cosas complicadas a los rojiblancos y en esta ocasión no será distinto. Jugar con la presión de Chivas será factor para intentar sacar puntos del Akron. Este equipo tiene goles, pues en sus juegos ha marcado goles, tan solo tienen tres goles menos que Chivas en el torneo, pero su defensa no le ha ayudado mucho a sacar mejores resultados.

Antecedentes.

Puebla 0-2 Chivas

Puebla 1-0 Chivas

Puebla 1-1 Chivas

Chivas 1-0 Puebla

Chivas 2-3, Puebla.

Última alineación. Chivas:

Rangel, Sepúlveda, Orozco, Sepúlveda, mozo, Beltrán, Gutiérrez, Guzmán, Cowell, Marín, Alvarado.

Última alineación. Puebla

Rodríguez, Ángulo, Orona, Olmedo, Ferraréis, Herrera, González, de Buen, Velasco, Ormeño, Sansores.