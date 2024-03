Chivas atraviesa lo que podría ser considerado como su momento más complicado desde la llegada de Fernando Gago al banquillo. Al entrar a la jornada trece, El conjunto rojiblanco está acumulando tres partidos sin conocer la victoria. Esa falta de victorias lo está rezagando hasta la posición diez. Esto implicaría jugar el repechaje, algo que no desconoce, pero para una institución grande, no clasificar directo a la liguilla no es lo mejor.

Esta escuadra tiene mucho potencial de cara al cierre de certamen. Los rojiblancos, en algún punto, tuvieron una buena racha de victorias en sus dos competiciones, la local y la internacional. Su estilo de juego al comienzo de este fue destacado, aún no había explicación del cambio repentino en su forma de jugar, pero se espera que puedan retomarlo para un mejor cierre del certamen. No lograr la clasificación, sería un gran retroceso en el proyecto de Fernando Hierro.

Al estar en esta situación, sus mejores jugadores deberán mostrar un desempeño alto en la cancha. La faceta ofensiva, que eran letales los dirigidos por Gago, deben volver para este cierre del certamen y la liguilla. Chivas cuenta con un plantel competitivo y el hecho de estar en la media tabla es un fracaso. Esta escuadra no fue armado para no clasificarse, saben que tiene que darlo todo por intentar volver a jugar una final. Un club grande debe siempre aspirar a eso, de lo contrario, será un fracaso.

Platica de equipo/Imagen: Chivas

Estos son los jugadores clave para el duelo ante Monterrey:

Raúl Rangel , portero. Canterano del Guadalajara , está teniendo su primer torneo como portero titular del conjunto rojiblanco. Chivas ha encontrado a dos guardametas confiables y la competencia interna les está ayudando a tener grandes actuaciones. La presión de Walley ha provocado que el surgido en la cantera rojiblanca muestre su mejor versión y es una gran noticia. Sin duda, el duelo contra Monterrey será una gran prueba, pues el talento en la delantera del rival es alto.



, portero. , está teniendo su primer torneo como portero titular del conjunto rojiblanco. ha encontrado a dos guardametas confiables y la competencia interna les está ayudando a tener grandes actuaciones. La presión de Walley ha provocado que el surgido en la cantera rojiblanca muestre su mejor versión y es una gran noticia. Sin duda, el duelo contra Monterrey será una gran prueba, pues el talento en la delantera del rival es alto. Gilberto Sepúlveda , defensa. Salido de la cantera rojiblanca, es uno de los defensas que logró mantener un buen nivel dentro del plantel. Este torneo, al chocar con uno de sus compañeros, sufrió una fractura en el resto y lo alejó varias semanas de las canchas. Su baja coincide con el momento complicado. Con su regreso en el duelo frente a América , se le vio muy bien y en varios momentos fue clave para evitar la caída del arco rojiblanco.



, defensa. Salido de la cantera rojiblanca, es uno de los defensas que logró mantener un buen nivel dentro del plantel. Este torneo, al chocar con uno de sus compañeros, sufrió una fractura en el resto y lo alejó varias semanas de las canchas. Su baja coincide con el momento complicado. Con su regreso en el duelo frente a , se le vio muy bien y en varios momentos fue clave para evitar la caída del arco rojiblanco. Jesús Orozco , defensa. Para muchos, uno de los mejores defensas del campeonato, sus grandes actuaciones lo han llevado a ser seleccionado nacional en la última convocatoria. Su habilidad para recuperar el balón y la salida que tiene lo han llevado a ser considerado el próximo futbolista en irse a Europa. Una buena actuación ante Rayados le serviría al equipo rojiblanco para llevarse los tres puntos.



, defensa. Para muchos, uno de los mejores defensas del campeonato, sus grandes actuaciones lo han llevado a ser seleccionado nacional en la última convocatoria. Su habilidad para recuperar el balón y la salida que tiene lo han llevado a ser considerado el próximo futbolista en irse a Europa. Una buena actuación ante Rayados le serviría al equipo rojiblanco para llevarse los tres puntos. Fernando González , mediocampista: Un jugador que ha tenido un buen desempeño en certamen, rindiendo en cada uno de los juegos, con siete juegos disputados ha sido clave cuando el resto de mediocampistas han tenido bajas de juego. Se espera que pueda anular al equipo de Rayados con su recuperación de balones y su visión de juego; sin duda, estos son los juegos donde uno se gana la titularidad.



, mediocampista: Un jugador que ha tenido un buen desempeño en certamen, rindiendo en cada uno de los juegos, con siete juegos disputados ha sido clave cuando el resto de mediocampistas han tenido bajas de juego. Se espera que pueda anular al equipo de Rayados con su recuperación de balones y su visión de juego; sin duda, estos son los juegos donde uno se gana la titularidad. Roberto Alvarado , delantero. Uno de los mejores futbolistas que tiene entre sus filas el cuadro rojiblanco, posee una gran técnica con el balón y le genera al equipo muchas oportunidades en las zonas ofensivas de los rivales. Recientemente, fue llamado a la selección y se espera que pueda mostrar su calidad para poner los balones en el área e incluso generarse espacios para marcar.

, delantero. Uno de los mejores futbolistas que tiene entre sus filas el cuadro rojiblanco, posee una gran técnica con el balón y le genera al equipo muchas oportunidades en las zonas ofensivas de los rivales. Recientemente, fue llamado a la selección y se espera que pueda mostrar su calidad para poner los balones en el área e incluso generarse espacios para marcar. Javier Hernández, delantero. El delantero que necesitaba el club por fin está en la plantilla. Si bien no pudo jugar en el comienzo del torneo, ahora ya no hay pretexto para que el jugador comience a aparecer en el área y marque goles. El equipo debe tomar en cuenta que el balón debe llegar a este jugador y al tener Chivas la necesidad de ganar, este jugador se vuelve muy peligroso.

Sin duda, todos son pieza clave del esquema de Fernando Gago, pero son en estos jugadores donde, por lo mostrado en el semestre, se tienen altas esperanzas de que puedan tener un buen rendimiento. Rayados debe poner mucha atención en estos jugadores, pues les puede hacer mucho daño. “Rayados” son quienes tienen más presión, sobre todo por ser los locales, pues están en la punta del campeonato y no querrá cederlo. Sin olvidar que se les dificulta enfrentar a las “Chivas” como locales.