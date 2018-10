Marcelo Alatorre: “Veo un Veracruz muy completo para hacer un buen torneo”

Los Tiburones rojos de Veracruz visitaran como parte de la jornada 4 a las Águilas del América en el Coloso de Santa Úrsula. Los azulcrema no serán un rival fácil a vencer para los escualos, ya que no han logrado sumar ninguna unidad en lo que va del Clausura 2017. Es por eso que los dirigidos por Carlos Reinoso buscaran no dar oportunidad y eso mismo mencionó el defensa de los jarochos Marcelo Alatorre.

El zaguero de los escualos manifestó que ellos tienen la ventaja de saber pararse en el terreno de juego además de contar con delanteros contundentes: “Estar bien parados, es la ventaja que podemos tener, lo ha hecho bien el equipo, estar bien parados, no recibir gol es lo más importante y tenemos gente adelante que puede ser contundente”.

Alatorre esta consiente de la situación por la cual pasa el América y que será un rival difícil de roer pero está seguro que lograrán sacar el resultado en la capital ya que ellos también deben sumar porque la tabla del descenso se pone cada vez más compleja: “Nosotros estamos conscientes de lo que se juegan ellos en su casa pero viendo un poquito más a nuestro trabajo, lo que nos conviene y simplemente es sumar de a tres, sabemos que en ese tema del descenso tenemos que sumar sea como sea y veo al plantel convencido de que podemos ganar allá”.

Po último Marcelo menciono que ve un Veracruz muy competitivo y que será capaz de darle muchas alegrías a la fiel afición escuala, que están para grandes cosas y sabe que no es un torneo fácil: “Todos los equipos están peleando muchas cosas y no te puedes confiar de nadie, nosotros estamos para trabajar y créeme que veo un Veracruz muy completo para hacer un buen torneo”.