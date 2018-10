Miguel Samudio: “Somos un equipo fuerte"

Miguel Samudio se ha convertido en uno de los jugadores predilectos en el esquema táctico americanista. Su potencia para ir al frente y su habilidad al momento de recuperar la pelota hacen del lateral guaraní; un elemento que todo estratega quisiera tener en su equipo titular.

El lateral izquierdo y volante de las Águilas habló para el sitio oficial del club previo al partido en contra de Puebla, asegurando que pese al descalabro sufrido en Chiapas el equipo se encuentra bien anímicamente y sobre todo listo para enfrentar a la franja dirigida por José Saturnino Cardozo “Estamos bien después de un resultado muy difícil que nos dejó un poco cabizbajos, pero bien para conseguir un buen resultado ante nuestra afición”.

De igual forma, resaltó la unidad que existe en el grupo, aquella que ha salido a relucir en los momentos más adversos, además enfatizó que en su mente solo está ganar los siguientes tres puntos a disputarse “Somos un equipo fuerte, ante estas situaciones el grupo tiene que sobresalir, cada uno de nosotros sabe que tiene que seguir y no queda otra que ganar los tres puntos”, apuntó.

A su vez, no desaprovechó la oportunidad para mandar un mensaje a los seguidores de Coapa y al igual que su compatriota Pablo Aguilar; no cae en conformismo, asegurando que el primer objetivo es clasificar a la fiesta grande y posteriormente obtener la treceava estrella de liga para los azulcremas “Mis compañeros y yo les decimos que no se preocupen, que por más que estamos en una situación difícil nuestro objetivo es clasificar a la liguilla y lo vamos a conseguir, seguramente lograremos conseguir los puntos necesarios para calificar”, sentenció.