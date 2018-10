Alfredo Tena: "Me siento como en casa"

América ha traído de regreso a uno de sus hijos pródigos; Alfredo Tena fue presentado la mañana de este pasado martes como el encargado de Fuerzas Básicas del conjunto capitalino y será parte primordial de la nueva estructura de los azulcremas.

De inmediato el ‘Capitán Furia’ habló sobre lo que significa para él de nuevo estar en Coapa: “Me da mucha alegría, la verdad que me siento como en casa, vengo recargado. Cuando me fui de aquí, me fui con la satisfacción de haber cumplido”.

Tena comentó que vio cómo fueron creciendo parte de los elementos que tuvo hace ya algunos ayeres bajo su mando y que han dado resultados en el futbol mexicano: “Vi jugar a los muchachos y salieron campeones aquí en el club, campeones olímpicos, los veo en Europa. Se me ha crecentado el cariño por las fuerzas básicas”.

El histórico zaguero americanista inclusive habló de Raúl Jiménez: “Aquella chilena (vs Panamá) no sabes cómo la disfrutamos, primero porque nos salvaba de no ir al Mundial y después porque era un jugador hecho aquí en el América”.

“La meta es sacar jóvenes a la Primera División. Estuve en Europa un par de años, vi muchos procesos de entrenamiento, vi nuevas formas de preparación física, tuve otras experiencias. Vengo mejor preparado que la etapa anterior”.

Tena comentó que tanto como Diego Lainez y Edson Álvarez ya están en el primer equipo y que espera encontrar todavía más talento en las Fuerzas Básicas de la escuadra americanista.

Al final, Alfredo mandó un mensaje para la parcialidad de las Águilas: “Ojalá les demos más satisfacciones, estoy muy contento de estar aquí”.

Siendo así, inicia una nueva era en el América, una donde querrán volver a ser el más ganador en cuanto a torneos de Liga se refiere, ya que se vieron alcanzados por las Chivas y su título del Clausura 2017.