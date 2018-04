Oribe, Henry y Díaz, ninguno es solución, ninguno esta aportando lo que tiene que aportar un delantero que juega en el Club América, no aparecen en las estancias finales, vamos por el principio.

Alejandro Díaz no puede jugar en el América, así de simple, no tiene la capacidad, es un jugador interesante pero no tiene cabida en Coapa y tendría que salir cuanto antes, no hay nada mas que agregar sobre el, luego Henry Martín, el muchacho ya se veía en la selección cuando no era así, empezó el torneo de manera impresionante con 5 goles, y asombrando a toda la liga pero con el paso de las jornadas demostró que es un buen delantero pero hasta ahí, es atrabancado cuando tiene el balón en los pies y carece de ideas, en definitiva, puede ser un buen recambio en la zona de ataque pero no puede cargar con el peso de la ofensiva azulcrema y por ultimo Oribe Peralta, el capitán del equipo, pero por ser el capitán no está libre de criticas, el caso del Cepillo es claro, ya no está para ser el delantero titular del Club, es un gran delantero y lo ha demostrado, pero la edad ya pesa, su velocidad no es la misma, cada vez se ve mas torpe cuando le llega la bola y lo mas preocupante es que no mete goles, y ese es su trabajo, claro que debe permanecer en la institución pero si está dispuesto a asumir un rol diferente en el equipo, sería un cambio de lujo pero no puede ser titular, si quiere asumir este nuevo rol, que se quede.

Después de todo esto es mas que evidente que se necesita un 9 de calidad, un delantero top, que venga a romper la liga como lo hace Gignac, Ruidiáz, Boselli, Funes Mori, Castillo etcétera, alguien así necesita el América , un crack total, que pueda cambiar el rumbo del partido en cualquier momento, que pueda cargar con la ofensiva del equipo. A lo largo de la historia el club ha tenido delanteros letales que vacunaban a todas as defensivas rivales como Zamorano, Zague, Benítez etcétera, ese tipo de delanteros son los que tienen que llegar a Coapa.