Pachuca y sus tres torneos sin liguilla

El Club Pachuca no ha calificado a la fiesta grande desde el torneo Apertura 2016, donde fueron sublíderes, sin embargo, fueron eliminados por Necaxa en cuartos de final.

Los Tuzos no han tenido una buena racha, pues llevan ya 3 torneos conseutivos sin poder meterse a la liguilla, algo un poco preocupante, pues, Pachuca se ha destacado por tener un gran plantel, ya que después de ganar la CONCACAF con la salida de Hirving Lozano, el Club se reforzó con jugadores de lujo como Keisuke Honda y Ángelo Sagal, que llegaron a darle un plus al equipo, sin embargo, no les ha alcanzado para posicionarse entre los 8 mejores al final de la fase regular.

Clausura 2017, Apertura 2017 y Clausura 2018, han sido los tres torneos en los que Pachuca no logró trascender y tratarán de revertirlo en el próximo Apertura 2018, ahora de la mano de un nuevo Director Técnico.

Los cambios en tierras hidalguenses han comenzado y se comienza a especular sobre la salida de algunos elementos Tuzos, aunque hasta el momento el único confirmado por el club ha sido Diego Alonso.

La irregularidad de los blanquiazules ha sido lo que les ha costado la clasificación, pues en el presente torneo les hizo falta contundencia y fuerza a lo largo de la contienda.

Sin duda alguna Pachuca buscará reforzarse nuevamente y replantear sus estrategias para poder volver a colocarse entre los mejores del futbol mexicano.