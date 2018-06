Edson Álvarez: “Tengo que responder donde me pongan“

La mañana de este sábado, la Selección Nacional Mexicana dio un paso importantísimo en su disputa por la Copa Mundial de Rusia 2018, tras imponerse 2-1 a Corea del Sur, resultado que significó la segunda victoria consecutiva para el cuadro azteca.

Además del resultado, el partido tuvo un significado especial para Edson Álvarez, quien entró de cambio hace una semana ante Alemania y que este día, fue titular ante el conjunto asiático.

“El debut es contra Alemania pero ahora me toca arrancar el partido, estoy muy contento. No tengo palabras, simplemente toca disfrutar y pensar en lo que viene“, externó el futbolista americanista tras culminar el encuentro.

Para este duelo, Álvarez fue el único cambio en el cuadro titular en comparación al duelo ante Alemania, apareciendo como lateral derecho, a lo que afirmó que sin importar la posición en la que el técnico lo coloque, deberá responder de la mejor manera.

“Sabemos que no fue un partido nada fácil, a final de cuentas el entrenador me da la oportunidad ahí (como lateral derecho) y tengo que responder de la mejor manera y lo importante fue que el equipo sacó los tres puntos“.

“Donde el técnico me dé la confianza tengo que responder“.

Asimismo, Edson destacó el respaldo que recibió por parte de sus compañeros, que antes del encuentro, le dieron muestras de apoyo al camisa ‘21‘ mexicano.

“Todos antes del encuentro se acercaron, me abrazaron, me decían que por algo estaba aquí y eso me dio mucha tranquilidad; a la hora del partido la confianza me la daban al darme los balones, se siente un gran respaldo“.

Por otro lado, Álvarez se mostró autocrítico y reconoció que no dio su mejor partido ante los coreanos, sin embargo, destacó que al final se obtuvo el resultado.

“He tenido mejores actuaciones pero al final no hay nadie por encima del grupo, estamos contentos porque sacamos los tres puntos; independientemente de mi desempeño, yo tendré un momento de autocrítica, pero lo importante ahorita es el grupo“.

Finalmente, con los pies en la tierra, Álvarez no quiso tildar el cuadro mexicano como candidato a ganar la Copa del Mundo pues sabe que queda mucho camino por delante y deberán afrontar cada duelo antes de pensar en el siguiente.

“Es muy temprano para pensar en eso (el título), obviamente nosotros tenemos la mentalidad de que queremos más cada día, pero hay que seguir trabajando partido a partido como hasta ahora“, culminó.