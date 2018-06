Miguel Ángel Tapias: "Uno se quiere ganar el lugar y espero ganarme esa oportunidad"

El Club Pachuca, dio a conocer a sus nuevos refuerzos para el torneo Apertura 2018, Stiven Barreiro, Juan Pérez, Elbis Sousa y Miguel Ángel Tapias, serán quienes se incorporen al equipo blanquiazul dirigido por Pako Ayestarán.

Miguel Ángel Tapias es un joven jugador que pertenecía a las fuerzas básicas del club hidalguense y que fue mandado a préstamo al equipo de los Mineros de Zacatecas.

Esta será su primera oportunidad en el máximo circuito, defendiendo los colores de los tuzos y se ha pronunciado feliz con esta oportunidad:

“Vengo muy motivado, muy contento por esta oportunidad que me acaban de dar aquí en el club Pachuca; estuve en mineros dos años y la verdad, me dio mucha experiencia y pues aquí vengo a darlo todo”

El sonorense 'Micky' Tapias, en el terreno de juego desempeña dos posiciones, pero mencionó que pondrá su máximo esfuerzo en la cancha sin importar donde lo pongan a jugar:

“Yo me desenvuelvo bien en la contención y en la central, pero la verdad me gusta jugar más de central, he estado jugando de central, pero donde me pongan voy a dar el cien por ciento, y dar siempre lo máximo”

De igual manera, mencionó que todo lo que les ha enseñado el técnico español Pako Ayestarán, está siendo bien aprendido por el grupo:

“Todos estamos muy metidos de cara al torneo, las cosas que nos ha enseñado el profe, las estamos manejando muy bien, para entrar con todo al torneo”

El mediocampista hidalguense sabe que tiene que trabajar para ganarse un lugar en el equipo y en el cariño de la gente:

“Uno se quiere ganar el lugar y pues todos estamos trabajando al cien por ciento y espero ganarme esa oportunidad”

Para finalizar mencionó sus objetivos personales con los Tuzos de cara al Apertura 2018:

“Mis objetivos son; mantenerme aquí en primera división, ser titular, y por qué no ganar el título”.