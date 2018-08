Enrique Meza: "Dimos un paso hacia atrás muy grande"

Google Plus

La derrota del Puebla caló en su timonel, Enrique Meza quien fiel a su estilo, aseguró que la derrota ante el monarca del fútbol mexicano Santos Laguna dieron un par de pasos hacia atrás respecto a lo que habían mostrado en el arranque del torneo.

“El otro día hicimos un buen partido que se descompuso a partir de nuestro segundo gol, pero ahí nos descompusimos y empezamos a batallar con el balón y a no tratarlo bien, pero hoy en la gran mayoría del partido no terminamos jugadas, que eso a veces mejor el rendimiento del equipo, y nosotros no terminamos ni una jugada, entonces sí dimos un paso hacia atrás muy grande”.

Para el Profe 'Ojitos' Meza, el hecho de no haber generado una jugada de peligro hacia el arco de Jonathan Orozco es una llamada de atención muy seria para el equipo; sin embargo, en ningún momento reprochó el esfuerzo de sus jugadores.

“Este equipo trabaja muy bien, no tengo ninguna queja de parte de los jugadores, son muy profesionales pero hoy tuvimos una muy pobre actuación. No hay ninguno que sobresaliera de mi equipo”, destacó.

Por último, Enrique Meza tuvo la oportunidad de reconocer la gran trayectoria de Robert Dante Siboldi como jugador y ahora como técnico, pues compartieron banca en Cruz Azul durante la Temporada 1993-94.

“Dante ya trabajó muchísimo tiempo en algunos lugares y yo creo que está cosechando porque es una gente muy buena, como ser humano es magnífico, y como entrenador ya demostró su categoría entonces me parece que claro que me ganó la posesión del balón”, finalizó.

Este viernes el Puebla recibe al Veracruz en el arranque de la fecha 4 del Torneo Apertura 2018.