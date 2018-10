Esencia charrúa y una pizca de tango: victoria en casa

Luego de tanto relato que salió a la luz entorno a Santos tras lo sucedido entre Siboldi, cuerpo técnico y Alcoba, el equipo asume la realidad, se olvida de lo extra cancha y pone en marcha a trabajar el plan de Salvador Reyes Jr. Prácticamente eliminados de Copa MX y con un triunfo de visita ante Chivas, el día de hoy recibieron a unos felinos que acarrean dos derrotas al hilo en Liga Bancomer, lo que nos hacía augurar que este encuentro estaría bastante parejo. De destacar la labor que realizan Julio César Furch, Jonathan Rodríguez y Brian Lozano de la plantilla lagunera, jugadores que a primera vista sienten los colores, tienen mucha calidad y sacan la casta en los momentos difíciles, como anillo al dedo han caído estos jugadores; sin embargo no todo es sabor miel en cuanto a tema futbolístico con los 'Guerreros' se nota una clara deficiencia en la zaga central y al ataque habría que probar a Preciado como titular para observar si existe mayor generación de peligro.

Tigres se ha vuelto en los últimos torneos un equipo poco predecible y ya no sabemos si es por el 'Tuca', soberbia de jugadores, cansancio, etc. no hay regularidad, no sabes cuándo va a comenzar a ganar el equipo y tampoco se ve actitud, la mayoría de las veces alguna individualidad es la que saca el resultado. Los de la UANL iniciaron bien, se vieron sólidos y muy agresivos al frente en el campoenato pero tras la derrota ante Cruz Azul el equipo no se ve igual. Llevamos muy poco de torneo y posiblemente los veremos en liguilla en donde son serios candidatos al título simplemente por sus jugadores. Aquí lo poco que podemos rescatar es la actuación de Eduardo Vargas que ante Santos normalmente luce muy bien y la agilidad así como movimientos de Quiñones con y sin balón, bastante desequilibrante así como desconcertante para el rival.

En la primera parte rápidamente Nervo cometería al 7' falta en el área para la marcación de penal, mismo que Gignac se encargó de errar por un lado, sin acciones tan relevantes hasta el 33' donde con asistencia de Lozano, Furch movió las redes con el 1-0 y así nos fuimos al descanso.

Nuevamente otro penal bien sancionado a favor de Tigres y ahora sí Eduardo Vargas hizo efectivo el señalamiento para empatar 1-1. Poco duró el gusto pues al 58', seis minutos después, 'Cabecita' Rodríguez definió ante la salida de Nahuel para devolver la ventaja al local. Con unos Tigres ya devastados, el uruguay Rodríguez hizo el segundo de la tarde y le puso clavos al ataúd vía tiro libre.

Al 78' surgiría otra pena máxima a favor de Tigres, como bien lo lee, el tercer penal en el encuentro para los de la Sultana del Norte y que Jonathan Orozco se encargó de atajar a Vargas.