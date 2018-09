Luis Camacho: "La victoria nos sirve como un envión anímico"

Después del término del clásico tapatío femenil, Luis Camacho habló para los medios donde expresó la importancia de ganar este partido más allá de la rivalidad deportiva:

“Es un partido importante porque nos estábamos jugando, independientemente de que fuera un clásico regional, era el poder alejarnos 6 puntos otra vez de ellas, nos sirve como un envión anímico para lo que viene en de segunda vuelta”.

Así mismo manifestó que su equipo tiene un solo objetivo en la mira y que están preparados para enfrentar a cualquiera:

“Nuestro objetivo sigue siendo exactamente el mismo y para eso tenemos que calificar independientemente del rival que sea”.

Así mismo destacó la importancia de asegurar un lugar en liguilla y medirse ante equipos difíciles en el campo por su buen juego y que vienen trabajando bien:

“Obviamente sabemos que nos estamos alejando un poco ya del quinto lugar entonces prácticamente estamos luchando entre los cuatro lugares para definir la liguilla; nos sirve para medirnos como estamos, para saber hasta dónde podemos contar, ahora que se van las chicas Sub-17 también por eso medir como están las demás, recuperamos algunas jugadoras lesionadas, algunas que estaban ausentes, el caso de Blanca, vamos recuperando gente para el cierre del torneo y eso es importante, más que el resultado”.

Acerca del partido, destacó el juego de sus jugadoras para frenar la ofensiva de Atlas y la contundencia de su equipo:

“El rival cuenta, es fútbol, nosotros tenemos ahorita un equipo muy limitado en cuanto lesiones, tenemos muchas lesionadas y eso también influye, digo el rival cuenta pero se gana con goles, nosotros tuvimos la oportunidad, me acuerdo de 3 muy claras de ellas pero no me acuerdo de otra más, dos que sacó blanca muy claras, fue un partido muy disputado mucha lucha, obviamente nosotros sabíamos por dónde Fabiola es una jugadora muy destacada de ellas y la mermamos totalmente entonces también ese es mérito de las jugadoras porque intentamos y tratamos de unificar su poderío ofensivo y eso es lo que se cuenta”.

“Quien no quisiera entrar a un partido con un gol a favor, nos pasó aquí contra Tigres hace quince días, un gol en contra, entonces se maneja diferente el partido”.

También puntualizó el regreso de Lupita Sánchez tras meses de estar fuera de la cancha:

“Lupita después de tres meses de la lesión regresa, jugó el viernes en nuestro partido piloto para ver cómo estaba y nos gustó, entonces era la oportunidad de darle minutos para contar con ella ya”.

Finalmente explicó los cambios de jugadoras importantes que hizo durante el juego y un poco del estado físico de las mismas:

“Los cambios siempre los hacemos por mejorar, no vimos en su real nivel a Tania y le costó un poco el ritmo; el caso de Norma, no entrenó toda la semana, tenía una molestia entonces también se sintió un poco cansada y era darle minutos a las demás jugadoras, obviamente también modificando nuestro planteamiento ya tratando de asegurar el partido, entonces fue en base a eso, a lo que nosotros creemos que es beneficio para nuestro equipo”.