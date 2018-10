Refuerzo de pánico... Insaurralde 

Insaurralde, un refuerzo de pánico, llegó de último minuto a Coapa por la lesión de Ménez y en su momento por la lesión de Cecilio, pero, ¿realmente llegó porque lo merecía ¿Por su rendimiento en el campo? ¿o más bien fue porque era lo único disponible a última hora en el mercado de piernas? Lamentablemente eso solo lo sabe el club.

Lo que sí sabemos es que el argentino no ha demostrado nada, por el momento. Tiene pinta de ser ese refuerzo que pasa de noche por Coapa, ha tenido algunas oportunidades, más que nada en Copa, y no ha hecho absolutamente nada. Dicen que puede jugar por todo el frente de ataque, y puede que sea verdad. Desde que llegó ha jugado de segundo delantero, por derecha y por izquierda, pero no ha sido determinante en ningún lugar del campo.

Si pides opiniones sobre él con los de hinchas de O'Higgins (Chile) te van a decir que es un bulto, que se la pasa lesionado y cuando no lo está, no pesa dentro del terreno de juego, en fin, nos dan las gracias por quitárselos, pero si pides opiniones a los aficionados de Cerro Porteño (Paraguay) te van a decir lo contrario. En Paraguay lo ven como un jugadorazo, hablan maravillas de él y dicen que si se dedica a jugar, puede aportar mucho al equipo. Por el momento los aficionados americanistas opinan igual que los chilenos, un bulto más, llegó lesionado, tardó en debutar y cuando por fin lo vimos en la cancha dejó mucho, pero mucho que desear.

Esperemos que demuestre algo en la recta final del torneo, porque de no ser así, puede empezar a hacer las maletas, ya que el francés Jérémy Ménez se está recuperando y el pobre nivel mostrado por Cristian lo haría salir muy pronto del América.