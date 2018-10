Diego Cocca: "Te da mucha bronca que los árbitros se equivoquen"

Invictos en casa, pero con un empate más. Los Xolos de Diego Cocca sumaron una unidad tras igualar a una anotación ante los Gallos de Querétaro, partido que tuvo cierta polémica por un penal que significó el empate de la visita.

El estratega comentó que desde la previa sabían que sería un partido difícil por ser un duelo entre dos equipos que buscan un puesto de liguilla, pero que falló el pase a la red. "Las situaciones más claras las tuvimos nosotros, nos pusimos en ventaja y te da mucha bronca otra vez que los árbitros se equivoquen de una manera tan clara".

"Lamentablemente no pudimos, pero el equipo siguió buscando, tuvimos un par de Rivero, un cabezazo del "Pulpo", tuvimos dos o tres chances que nos faltó el último toque, el equipo seguía su esfuerzo, tratando de dejar todo en la cancha, a veces la suerte y los árbitros no nos terminan de ayudar", dijo el técnico.

Sobre los reclamos hacia el árbitro, el técnico aseguró que son porque tienen el deseo de ganar. "Hay que entender que los jugadores son los que están a 200 pulsaciones por minuto, entonces todos los que estamos en el contexto tenemos que tratar de tranquilizarnos. Desde el banco trato de alentarlos y es difícil, se equivocan y se dieron cuenta todos en la cancha, no hubo uno que no se ha dado cuenta que no fue penal".

Ante la situación sobre incluir el VAR en el futbol mexicano, Cocca manifestó que facilitaría muchas cosas. "Es una herramienta nueva y uno tiene que estar capacitado para usar esa herramienta, si el árbitro mira el VAR y dice que fue penal igual entonces estaría equivocado al doble, hay que tener bien clara la interpretación, se trata de interpretar".

Todo director técnico quiere tener problemas positivos y es lo que sucede en Xolos, cuenta con tres defensores centrales que han sido titulares. Para el partido ante Gallos, dejó en la banca a su capitán: Juan Carlos Valenzuela. "Es una decisión técnica, tengo tres centrales que están en muy buen nivel y hay que decidirse por dos así que le tocó al Topo salir y la verdad que es un ejemplo. A lo mejor en algún momento podemos trabajar una línea de tres, tal vez la podamos tener porque tengo en un jugador a un muy buen nivel la usaremos de entrada o como variante pero es lo que necesitamos".

Asimismo, en la alineación del partido apareció Luis Martínez, el primer jugador que debuta en Liga MX bajo la dirección de Cocca. "Lo venimos trabajando desde el semestre pasado y hay una evolución, entonces decidimos que debute en Liga. Sigue creciendo, evolucionando; queríamos que debutara de local, que de locales somos más fuertes, lo hizo bien y tenemos expectativas de que sigue evolucionando".

En el parón de selecciones, el Club Tijuana enfrentará a los Dorados de Sinaloa, partido donde le darán juego a algunos elementos que no han tenido tanta actividad. "Tener un amistoso sirve, suma, tenemos varios jugadores que vienen de lesiones. Les voy a dar importancia a los jugadores que no vienen jugando porque los que están en el equipo vienen jugando bastante bien y aceptable en cuanto a rendimientos individuales, creo que la gran mayoría de los jugadores que están jugando hoy están en muy buen de rendimiento", explicó el estratega.

Dicho enfrentamiento tendrá a otro técnico argentino en el banquillo rival: Diego Armando Maradona. "La figura de Diego es a nivel mundial uno de los mejores de la historia y todo mundo lo reconoce, que sea argentino es un orgullo, me ha tocado un partido en contra de él, era muy difícil marcarlo porque uno lo tiene como un ídolo dentro de la cancha así que sé que él es feliz adentro de una cancha de fútbol y esta tarea de técnico lo hace feliz; no lo conozco, pero como argentino y por todo lo que nos dio a los argentinos, me pone contento por él que esté trabajando y en el fútbol mexicano", manifestó el técnico.