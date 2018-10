Previa América - Tijuana: por la liguilla

Es la cabalística fecha 13, el torneo está a unas jornadas de terminar y los equipos buscan obtener la máxima cantidad de puntos en busca de liguilla, y la mejor posición en ella. América y Xolos quieren ganar, aunque los objetivos parecen ser diferentes: los cremas quieren el liderato general; mientras Tijuana quiere estar entre los mejores ocho clasificados.

No olvidemos, amable lector, que esta jornada se estrena el VAR en los estadios de la Liga MX, y en el Azteca habrá nuevas emociones por la llegada de un invitado que podría dar más justicia. Si se aplica, que acabe con la polémica y no genera más, pues ese no es su objetivo.

¿Cómo llegan los equipos?

América se presenta a este partido con 24 unidades, a sólo dos de Cruz Azul, el líder de la competencia. Asimismo, es la mejor ofensiva del torneo con 24 tantos anotados. De los últimos 15 partidos entres Xolos y Águilas, los dirigidos por Miguel Herrera cuentan con seis victorias, cuatros derrotas y cinco empates.

En los más recientes tres partidos entres estas escuadras jugados en el Estadio Azteca, los visitantes sólo se han llevado un punto y anotado también, sólo un gol. Por su parte, los locales han anotado siete goles, incluyendo aquel tanto de Michael Arroyo de tiro libre en la también jornada 13 del torneo del Centenario.

La situación de Tijuana es distinta. Con un triple empate de cuatro victorias, cuatro empates y cuatro derrotas, los de la frontera tienen 16 unidades que los tiene colocados en la posición 10 de la tabla general. Por diferencia de goles no está entre los ochos primeros, pero con una victoria, podrían escalar hasta la sétima posición.

La última vez que Xolos ganó de visitante al América fue en la sexta jornada del Apertura 2012, con una solitaria anotación de Cristian Pellerano. En ese torneo, los entonces dirigidos por Antonio Mohamed salieron campeones al ganarle la final a Toluca.

Jugadores a seguir

Roger Martínez

El refuerzo estelar de América para este torneo tendrá la oportunidad de demostrar las razones por las que llegó a Coapa. Miguel Herrera anunció que será el único delantero punta con el que contará el once inicial pues Oribe Peralta no estará disponible por lesión. Con sólo dos anotaciones en el torneo, el colombiano querrá mostrar su potencial.

Miler Bolaños

El ecuatoriano de 28 años, es junto a Luis Fernando Fuentes, el máximo goleador del equipo fronterizo con dos anotaciones, las cuales ha realizado en 879 minutos jugados. Además, durante los 10 juegos que ha disputado, salió como titular en todos: tiene el 81.3% de minutos totales. La defensa americanista deberá tener cuidado.