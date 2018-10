Desirée Monsiváis: "No dudo que el lunes haya un lleno en nuestra casa"

La jugadora del momento, la chica de Rayadas que atrajo más a la prensa en el Día de Medios, esa fue sin duda alguna, Desirée Monsiváis, que pasa por un buen momento y que está llamando la atención de propios extraños tras sus buenas actuaciones con el cuadro albiazul.

La atacante del conjunto regiomontano habló con respecto al certamen femenil, el tercero que demuestra que va en ascenso con pasos firmes: “Yo siempre lo he dicho, la Liga va creciendo, va a paso seguro, a lo mejor un poquito lento de lo deseado, el arbitraje también es parte de, va creciendo. Me encantaría que hubiera un arbitraje más elite, que fuera más acertado a la hora de tomar decisiones”.

Precisamente en ese asunto de las y los colegiados dentro del torneo femenino. Monsiváis agregó más: “De repente perjudica un buen desempeño de nosotras futbolistas pero es parte del juego, pero bueno también es la parte donde ya se equivocó el árbitro, hay que desecharlo y seguir adelante con nuestro futbol. Lo que pudiera pedir es que ellas (os) se entreguen al 100%, porque el compromiso no está solamente en las jugadoras”.

Y es que en los últimos duelos ante Tigres, Rayadas ha sido un poco más perjudicado en el tema arbitral y Desirée espera que esto no suceda el lunes en el ‘Gigante de Acero’: “El futbol es un volado, eso es un factor que no podemos controlar, nosotras controlamos nuestro rendimiento pero yo no me puedo meter en el aspecto del arbitraje”.

Desirée se dijo sabedora de que siempre en el futbol regio, ya sea varonil o femenil, uno siempre quiere estar por arriba del otro en cualquier oportunidad que se presente: “Siendo bien honesta, me encanta que haya dos equipos tan competitivos en la ciudad. Uno hace una cosa, el otro no se queda atrás, uno hace una iniciativa y el otro igual. No dudo que haya una comparativa en que en el ‘Volcán’ hubo un lleno y yo creo que la gente de Rayados no se va a quedar atrás. Hay que ser una misma familia y no dudo que el lunes haya un lleno en nuestra casa, la gente va a venir a ver un buen espectáculo”.