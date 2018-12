Chivas Femenil, a semifinales por gol de visitante

La puntería no asistió al estadio Akron esta noche. Chivas Femenil y Rayadas no se hicieron daño gracias a la falta de contundencia, a la poca precisión de ambas escuadras. No obstante, el gol de visitante por la igualada a uno en el partido de ida le dio la calificación de la siguiente fase al Rebaño.

Los minutos iniciales fueron para las visitantes a sabiendas de la desventaja en la serie por el gol de visitante, éstas se hicieron con la pelota y tuvieron aproximaciones que sólo se quedaron en eso. Intentos que no fueron de mucho peligro para Blanca Félix. Chivas respondió de la misma manera, con ocasiones que fácilmente fueron controlados por Claudia Lozoya.

Sin embargo, con el pasar de los minutos, el dominio pasó a Guadalajara, quienes presentaron una oportunidad inmejorable de gol cuando Brenda Viramontes robó la redonda en medio campo y condujo hasta el filo del área grande donde cedió a Norma Palafox, empero, la '11' disparó flojo y a las manos de Lozoya. La respuesta de las rivales vendría con un cobro de tiro libre por parte de Dinora Garza que Blanca sacó recostándose sobre su costado derecho.

Hacia el ocaso del primer lapso vino la mejor oportunidad chiva que dejó a la afición con el grito de gol ahogado, pues el balón pegó en el palo luego de un testarazo proveniente de Norma Palafox quien le había dado provecho al envío de Miriam Castillo. La mala fortuna le volvió a jugarle una mala pasada a la artillera rojiblanca.

En el segundo lapso las acciones se abrieron para los dos conjuntos. Alicia Cervantes, delantera rayada, dejó escapar lo que pudo haber sido el tanto de la ventaja. "Licha" remató de primera intención un centro desde la derecha, pero su disparo se escapó por un costado de la meta rival.

Igualmente, el Rebaño presentó de nueva cuenta una oportunidad clara de gol, pero la contundencia otra vez hacía de las suyas. Un pase filtrado dejó a Rubí Soto sola frente a la arquera rival, la delantera intentó sacar provecho de ello con un disparo de vaselina que fue a dar en la valla publicitaria de la liga ubicada a un costado de la portería.

Las ocasiones de gol siguieron mostrándose, pero esta noche la precisión no acompañó a ninguna escuadra y el empate sin goles se firmó otorgándole el pase a las semifinales a las dirigidas por Luis Fernando Camacho. Su rival se encuentra a la espera, empero, éste podría ser América o Tigres.