Ricardo Ferretti: "Contra quien sea, siempre el mismo respeto"

Semana con el regreso de la Liga MX. Este fin de semana, juegazo en puerta. Los Tigres visitarán este sábado la cancha del Estadio Azteca para enfrentarse al actual Campeón del futbol mexicano, las Águilas del América, en punto de las 19:00hrs.

Ricardo Ferretti habló en rueda de prensa de cara a este compromiso que desde ya se alza como el más atractivo de la Jornada 12 del Clausura 2019.

“Nunca he pensado que si juego vs el América, tengo que actuar de una forma y si juego vs otro que a lo mejor ustedes (prensa) no nombran tanto, tengo que jugar de otra. Contra quién sea, siempre es el mismo respeto. Sin ningún temor, no hay que menospreciar o valorar demasiado, son equipos buenos como nosotros. Ya sea el América, Cruz Azul, Pumas, todos son iguales para nosotros. El único que tiene un pequeño ingrediente aparte es Monterrey”.

La duda se mantiene ¿Jugará o no André Pierre Gignac? El ‘Tuca’ comentó: “Está lastimado y punto. Si no está, no está. El día que esté, empieza a entrenar, a recuperase físicamente y después tiene que recuperarse tácticamente haciendo futbol para que cuando juegue no se sienta que ha perdido tanto, como cualquiera. Es una cosa normal, sea André o sea el que sea, es igual. Tiene que recuperarse”.

Ferretti confirmó que tanto Enner Valencia como Luis Quiñones, elementos que venían con problemas de lesión, estarán considerados sin ningún problema para el cotejo ante los azulcremas. Habrá que esperar en el transcurso de la semana cómo va evolucionando el delantero galo.

Mucho en juego para Tigres en los próximos días. Después del encuentro ante los capitalinos, los felinos deberán enfocarse en la Semifinal de Ida de la Concachampions donde se verán las caras ante un aguerrido Santos comandado por Salvador Reyes.