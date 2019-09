Jesús Sánchez: "Se juegan más que tres puntos ante Atlas"

En el día de medios, previo al Clásico Tapatío, los jugadores del Guadalajara que hablaron fueron todos de extracción de casa. Jesús Sánchez, es el más experimentado de estos futbolistas y quiere impregnar esta pasión por el partido. Además de puntualizar que cantera es mejor entre Atlas y Chivas.

"Todos los clásicos son importantes. Obviamente que de ganar, los tres puntos nos ponen más cerca de zona de liguilla. El orgullo en este partido también cuenta y tenemos que salir a demostrarlo en la cancha. Tenemos que entregarnos, que trabajar, que demostrar que Chivas es un equipo grande. Entonces lo que pase afuera, obviamente es importante por nuestra afición, pero aquí adentro debemos de trabajar", afirmó Jesús Sánchez que ante su rival histórico deben demostrar la importancia que tienen en el futbol mexicano.

Uno de los tantos ingredientes que tiene el Clásico Tapatío es el duelo de canteras que en cada uno de los partidos hay. Para esta ocasión, parece que los jugadores nacidos en cada una de las instituciones no están tan consagrados. Pero esto no quita el dedo del renglón para que el 'Chapo' hable del tema.

"Veo que vienen jugadores de la cantera muy fuertes. Si bien ahorita no están en el equipo titular, hay jugadores de mucha calidad también. Obviamente no aparecen muchos canteranos en la alineación, pero hay varios en la banca. Pero esto pasa porque hay jugadores con mucha calidad y experiencia . Creo que a lo largo de los años se ha demostrado que las canteras son las más productivas del futbol, pero siento que aquí hay un toque extra de calidad", afirmó el lateral.

Para finalizar, Sánchez habló de cómo se siente con Chivas en este Apertura 2019. "Nunca me he sentido relajado dentro de este equipo porque no te lo permite, es un club que te exige, que día día te pide lo mejor porque es un club grande. En lo personal, nunca me he relajado ni bajado los brazos. No me he sentido que teniendo trabajo ya la hice, la verdad que yo me esfuerzo todos los días por ganarme el puesto con el técnico".