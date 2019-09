Tomás Boy: "Los entrenadores siempre estamos con la maleta lista"

Guadalajara sigue sin encontrar el ritmo de la regularidad de forma positiva y esta noche en la fecha doble, cayó (2-3) ante los Tuzos del Pachuca dejando ir la ventaja parcial que tenían. Tomás Boy en conferencia de prensa habló de los problemas de desconcentración que atraviesa su equipo que han marcado la pauta en los resultados del torneo.

"No lo sé, no creo que sea mi momento más delicado, el equipo trabaja bien, ahora juega mucho mejor que muchos, puede dominar a muchos adversarios y simplemente quiere decir que no estamos tan bien como pensé que podíamos estar en este momento. Así lo creo pero los entrenadores siempre estamos listos, con la maleta lista, ya sabemos que así es, si me dedico a esto es por eso. Vamos a ver, yo creo mucho en este Guadalajara, perdóneme, puede suceder lo que sea, pero creo mucho en este equipo", aseguró Tomás Boy.

Ante los malos resultados que presenta el equipo, de nueva cuenta se presentaron durante el partido los gritos de: "Fuera Boy, Fuera Boy". A lo que el técnico del Rebaño Sagrado respondió que los aficionados se pueden expresar cómo ellos quieran y él se debe enfocar en su equipo.

Cambiando el chip y hablando del Clásico Nacional, esto fue lo que le contestó Tomás a las declaraciones que expresó Miguel Herrera en la semana. "Lo de Miguel que cada quien diga lo que crea conveniente, hace muchos años tuve un técnico maravilloso, Lostanu, que además fue un gran jugador y me dijo que si quería ser entrenador me tenía que quitar de la alineación, porque nadie iba a jugar como yo, tener títulos es muy padre, me gustaría, yo tengo una súper liga. Él tiene dos títulos, que padre, lo felicito, no puedo determinar si es buen entrenador o no, pero tiene éxito y le deseo la mejor de las suertes, vamos a ver el sábado qué tal", expresó.

Para finalizar acerca del partido ante América esto comentó de su rival. "Lo pienso y creo en mis jugadores, por supuesto que es favorito en la tabla estamos muy abajo respecto al América, ellos son favoritos pero en un clásico todo puede suceder y creo que va suceder a favor nuestro".