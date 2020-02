Jesús Molina: "Nosotros en ningún momento dijimos que somos las Chivas galácticas"

Ante un ambiente pesado que se vive en el campamento del Guadalajara por sus cuatro partidos sin ganar, Jesús Molina habló del compromiso que existe en el equipo para retomar el rumbo positivo. Mencionó que es una exageración que en estos momentos se este pidiendo la cabeza de Luis Fernando Tena, pero ahora le toca a los jugadores dar un respaldo dentro de la cancha.

Jesús Molina: "Somos conscientes que hasta el momento no hemos estado a la altura. Pero me quedo tranquilo con el equipo, porque hasta ahora no le ha faltado actitud"

"Pienso que se generaron muchas expectativas ya se los agradecemos porque ustedes nos lo pusieron por el plantel que tenemos, porque individualmente saben que somos jugadores talentosos, cada quien en su área es de lo mejor de México, pero no hemos sabido responder a las expectativas. Hay que ser claros: son expectativas que se generaron en el entorno, en los medios. Nosotros en ningún momento dijimos que somos las Chivas galácticas, como se mencionó. Somos conscientes que somos un gran plantel, estamos trabajando para ser un mejor equipo, pero esas expectativas se crearon afuera. Después, cuando los resultados no se dan, como ya se habló de un tema de galácticos, todos dicen dónde quedaron esas Chivas, cuando nosotros nunca lo hablamos", Jesús Molina declaró que hasta estos momentos no han podido cumplir con las expectativas, pero buscarán iniciar el camino correcto este fin de semana.

Las críticas han llegado al equipo por esta racha de cuatro partidos en donde no han ganado, se incrementaron aún más por la derrota que recibió el equipo el sábado pasado ante Tigres. Reconoció el capitán Molina esta situación, pero tienen la gran oportunidad de darle la vuelta a la situación este sábado en casa.

Jesús Molina: "Al menos nosotros no debemos hacer tanto caso lo de afuera. Hay que tomar lo positivo y las críticas que no nos sirvan, dejarlas de lado"

Sobre la presión que hay sobre Luis Fernando Tena y que deje el banquillo, esto mencionó: "Para nosotros el que haya tanto cambio de técnico que corten proceso no es lo más adecuado sin duda, tratamos de dar lo mejor para el técnico en turno y el escudo que representamos. No nos gusta a nadie le gusta estar cambiando tanto de técnico, pienso que los procesos largos son buenos porque te adaptas a una idea, chivas trajo ocho jugadores y de a poco debemos cumplir la expectativa, debemos adaptarnos a una idea de juego, una disciplina, estamos trabajando en eso, no hay que prender las alarmas, hemos fallado los últimos partidos, no estuvimos a la altura, pero llevamos una sola derrota".