El mensaje de Peláez: "Vamos a salir de esta situación cueste lo que cueste"

En medio de la molestia de la afición rojiblanca tras la poca efectividad del Guadalajara en el torneo Grita México A21, el director deportivo, Ricardo Peláez, habló en redes sociales para apaciguar un poco el enfado de los fanáticos de Chivas.

Y es que, después de la derrota ante León en la pasada jornada 5, muchos seguidores del Rebaño pedían la destitución de Víctor Manuel Vucetich como estratega y solicitaban que la directiva "diera la cara" tras los malos resultados obtenidos.

Mediante un video de poco más de dos minutos de duración, Peláez hace presente su molestia ante la situación actual que vive Chivas donde se autodenomina el principal responsable de la crisis.

"Hay un proyecto claro y definido en diversas áreas y que tratamos de consolidar, hoy hay muchísimas cosas por corregir en el primer equipo, me genera muchísima impotencia ver como no podemos ganar en casa, me molesta ver que no podemos ser constantes en nuestro rendimiento", señaló.

Asimismo, Ricardo confía en que Chivas tienen la plantilla suficiente para competir y, en sus propias palabras comentó que tienen buen plantel, pero no buen equipo.

"El cuerpo técnico está haciendo su parte pero es claro que no nos está alcanzando; estoy haciendo la mía que es evaluar y llegará el momento de ajustar donde haya que ajustar (...) Es un momento complicado y vamos a salir de él, cueste lo que cueste".

Para finalizar, el directivo rojiblanco comentó que siempre está pendiente de las inquietudes de la afición y que siempre estará para dar la cara. "Estoy apenado, y les digo que vamos a remontar", concluyó.