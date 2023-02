Paunovic: “El equipo tuvo una gran reacción”

Terminó la jornada 5 del Clausura 2023 de la Liga MX y el Club Guadalajara recibió en casa a uno de los equipos que se encuentran en la parte baja de la tabla y que acumulaban 48 partidos sin ganar de visitante.



Tras un error de Miguel Jiménez que terminó en gol de Pablo Barrera, Chivas pudo encontrar el empate en los minutos finales gracias a una anotación de Mayorga para así dividir puntos en casa contra el Querétaro.



Conferencia de prensa

En conferencia de prensa post partido, el director técnico del rebaño sagrado expresó sus conclusiones después de este enfrentamiento frente a Querétaro.

“Creo que no hemos sacado el resultado que deseamos. La primera parte tuvimos entradas al área y tuvimos bastante posesión, dominio, pero nos faltó golpear, nos faltó ser más precisos en los últimos metros. Creo que no nos encontramos con las posibilidades claras de marcar un gol. La segunda parte, cuando el resultado cambia y nosotros hacemos cambios desde el banquillo jugando con dos puntas, jugamos con un carrilero más ofensivo como Mayorga, creo que llegamos con mucho más peligro. Eso nos proporcionó más oportunidades, no sólo directas, sino de corners. El rival defendió muy bien los centros, pero nos concedió muchos corners que nos facilitaron el gol”, comentó.



Asimismo, el timonel rojiblanco pidió no dramatizar el resultado ya que un empate en casa no es malo .

“No, desde luego creo que no es una manera de tomar las cosas, de ser tan dramático. Lo que pienso es que los partidos son cosas vivas, que ocurren ciertas situaciones en el juego y los partidos cambian".

Por último, en su análisis, Paunovic destacó la reacción de sus futbolistas a pesar de ir abajo en el marcador en instancias finales: "Las respuestas que tenemos y la preparación es muy importante. Creo que el equipo tuvo una gran reacción cuando las cosas iban mal, mostró un espíritu muy importante y mucha unidad", puntualizó el estratega rojiblanco.

Foto: Chivas

El siguiente partido del conjunto rojiblanco será una complicada visita, ahora a Hidalgo donde se enfrentarán al vigente campeón, Pachuca, el próximo sábado 11 de febrero.