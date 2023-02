Chivas vs Querétaro: Un duelo complicado para los rojiblancos

La jornada cinco ha llegado en la Liga MX, y es momento para que los equipos comiencen a demostrar mejores resultados, en una semana en la que se han presentado cambios para las próximas ediciones de la liga, donde se estaría regresando al ascenso y descenso, además de la erradicación del repechaje, con esto se espera incrementar el nivel de los equipos, con esto Chivas no tendrá excusas para demostrar mejor juego y Querétaro aun sin ser vendido tendrá que comenzar a dar mejores torneos.

El no estar en liguilla es un gran fracaso para Chivas y de esto vienen el torneo anterior, ya con cambios desde el director deportivo, entrenador y bajas de jugadores, la afición espera ver a un equipo que destaque partido a partido consiguiendo victorias, en los cuatro partidos del torneo, Chivas no ha desplegado buen fútbol, no obstante solo ha perdido un partido, Querétaro con incertidumbre no ha conseguido una victoria en el torneo y está de vuelta en los últimos lugares, así que el duelo ante Chivas es fundamental para ellos en busca de sumar puntos.

Chivas se prepara/Imagen: Chivas

¿Cómo llegan?

Chivas

La llegada de Paunovic y el nivel mostrado en la pretemporada le dió a un segmento de la afición la certeza de que Chivas estaría en una buena posición en el torneo, Chivas tiene por obligación que estar en liguilla, pues la temporada pasada no lograron entrar, el proyecto de Hierro está en construcción y es a largo plazo, pero la afición no perdonaría otro torneo sin liguilla, sin duda un duro trabajo el que tiene la nueva gente en Chivas, pero solo el tiempo determinará si va por buen camino o no.

Chivas inició el torneo ante Rayados como visitante, un partido muy complicado en la previa por la distancia en cuatro al costo de los planteles, Chivas sufrió todo el partido al no poder mostrar el futbol que habían desarrollado en la pretemporada, pero para fortuna tomaron ventaja y con Jiménez en una gran noche, lograron sumar los primeros tres puntos, pero no había dejado a todos contentos, puesto que Chivas ganó de milagro.

Llegó la jornada dos ante San Luis de nueva cuenta de visita, los rojiblancos se quedaron con un jugador más desde el minuto quince, pero esa ventaja no la supieron aprovechar e incluso Atlético San Luis tuvo aproximaciones de peligro, Chivas no funcionó y había señales de que ele quipo no sabía a qué jugaba, en la jornada tres la primera derrota llegó en su presentación en el Akron, Toluca le remontó y ante su público de nueva cuenta mostraban poco trabajo en cancha, en su último duelo disputado, Chivas venció a Juárez en un partido donde parecía que perdían la ventaja nuevamente, pero para fortuna de los rojiblancos, el partido terminó 1-2, ante Querétaro tienen una gran oportunidad de sumar tres puntos, pero siempre ante Chivas los rivales crecen y es complicado vencerles.

Querétaro

Querétaro ha sido un equipo que ha causado revuelo por cosas negativas, desde la gran tragedia ante el equipo de Atlas, el equipo ha pasado por un momento de incertidumbre, las consecuencias para el equipo si bien no fueron las más justas, el obligarlo a jugar sin público y además tener la obligación de ser vendido, dentro y fuera de la cancha el equipo ha hecho las cosas muy mal, los Gallos Blancos se vieron beneficiados con la suspensión del descenso, pues pasan los torneos y el equipo cada vez con peores torneos y sigue sin tener consecuencia deportiva.

El equipo se ha distinguido por terminar los torneos en las últimas posiciones, muy lejos quedó aquel equipo que con Ronaldinho llegó a disputar una final de Liga MX,, Querétaro inicio el Clausura 2023 con el posible objetivo de no terminar último de la tabla y así pagar multa económica, para el torneo en curso en tres partidos no ha conseguido la victoria, sumando apenas dos puntos.

Querétaro acumula 48 partidos sin ganar como visitante, un número de terror para cualquier equipo, en ese periodo acumulan 30 derrotas y 18 empates, además los gallos blancos suman diez partidos sin victoria, sumando 4 empates y 6 derrotas, en los últimos 14 partidos enfrentando a Chivas solo se ha llevado el triunfo en una ocasión, el resultado más repetido entre estos equipos han sido los empates.

Sin duda nos espera un gran encuentro este domingo, ya que Chivas tiene la obligación de ganar para escalar posiciones y Querétaro sabe que la desesperación del equipo rival les podría abrir espacios para quedarse los puntos, los últimos dos juegos han sido empate, una clara muestra de que no importa como lleguen los equipos siempre es un partido muy cerrado.

Antecedentes

Querétaro 2-2 Chivas

Chivas 1-1 Querétaro

Querétaro 1-0 Chivas

Querétaro 2-2 Chivas

Chivas 1-1 Querétaro

Última alineación Chivas

Jiménez, Calderón, Orozco, Sepúlveda, Mozo, Guzmán, González, Beltrán, Cisneros, Cisneros, Alvarado.

Última alineación Querétaro

Alcalá, Madueña, Barbieri, Fernández, Rojas, López, Rivera, Hernández, Barrera, Sepúlveda, Zúñiga