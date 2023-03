Desastre rojinegro en Honduras

El regreso del cuadro rojinegro a una competición internacional daba inicio hoy con el primer duelo de la serie entre Atlas y Olimpia de Honduras, el primero de estos enfrentamientos se daría en suelo hondureño y siendo el enfrentameinto de vuelta en el Estadio Jalisco.

Es notorio que de un torneo a otro el club atlista cambió muchos aspectos que hoy le perjudican en su accionar, desde la idea de juego hasta concepto básicos que bajo la dirección de Diego Cocca habían sido lo más fuerte.

El club atlista no llega en buen momento para este enfrentamiento, en la competición domestica se encuentran en la posición 14 con solo 9 puntos de 30 posibles y arrastran una marca de 5 enfrentamientos sin ganar.

El primer enfrentamiento comenzó a las 19:00 horas en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula, ambos equipos entraban al campo y el silbante marcaba el comienzo del encuentro.

En el comienzo los catrachos mostraron la garra que caracteriza a los combinados hondureños, tratando de hacer el encuentro muy físico y buscando dominar el centro del campo, aspecto que en los primeros minutos se vió.

Por su parte, el combinado mexicano se veía muy frágil en el terreno de juego, sin ideas y sin ánimos para enfrentar una eliminatoria internacional. Fue gracias a su debilitada defensa que en los primeros 10 minutos del juego caería el primer gol del partido, sería Kevin López quien marcaría el gol.

Foto: Millennio

Unos minutos después en una buena jugada ofensiva de los visitantes, Julio Furch igualaría el marcador por única vez en la noche, siendo está la única oportunidad de peligro que tuvieron en el tiempo reglamentario, fue el remate de Furch que por momentos ponía el empate entre ambos y mantenía la esperanza.

Pocas acciones hubo después del empate, pero se veía que los locales buscaban aumentar la ventaja, finalizaba la primera mitad y los catrachos eran más peligrosos. Para la reanudación no hubo modificaciones y el silbante daba comienzo a la parte complementaria.

Por un momento se veía que el entretiempo no le sentó bien a los visitantes, ya que con el paso de los minutos era evidente lo rebasados que se encontraban, fue así que al minuto 55 Jorge el "Toro" Benguché macaba el segundo gol del partido.

Se esperaba que los rojinegros respondieran, pero era tanto la superioridad local que era más cercano un tercer gol que sentenciara el encuentro a un gol visitante.

Foto: La Razón de México

Tanto fue la insistencia local por el tercer gol que en un descuido de la zaga defensiva atlista el árbitro sancionaría penal luego de la revisión del VAR. El capitán Jerry Bengston marcaba el tercer gol y por suerte el silbante no sacaría la segunda tarjeta a Alejandro Gómez, quien cometió el penal.

El conjunto azteca se vió superado y le fue imposible reponerse de ese duro golpe que daba por concluido ese primer duelo, sin embargo, al minuto 72 Jorge Benguché marcaba su segundo gol del partido y el cuarto en el marcador.

Altas intentó recortar el marcador, pero no tenía idea de juego y sus jugadores en el campo no pudieron reponerse de ese duro golpe emocional. No hubo más acciones y el silbante daba por finalizado una noche gris atlista.

Conclusión

Atlas está ante otra crisis de resultados, se enfrentaron al mejor equipo hondureño actualmente y no estuvieron a la altura de la competición, desde que Benjamin Mora ocupó el cargo de entrenador no ha tenido los resultados esperados.

Julian Quiñones no jugo debido a una sobrecarga muscular, pero hay nombres en el equipo que no pasan por su mejor momento futbolístico y hoy quedaron en evidencia. Si bien, el semestre pasado fracasaron por el calendario, este semestre no hay excusa, este equipo ya demostró que puede hacer cosas grandes.

El enfrentamiento ante León será complicado de encarar ya que la próxima semana se medirán a los hondureños en el encuentro de vuelta y se buscará un resultado positivo ante León para buscar levantar el animo ante la gris situación que atraviesa el equipo.