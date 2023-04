OFICIAL: Tigres anuncia el final de la era de "Chima" Ruiz

Luego del batacazo de Mazatlán en el Universitario, los Tigres de la "U" han dejado de tener timonel a pocas horas de jugarse el pase a la semifinal de la CONCACAF Liga de Campeones.

Con más críticas y dudas que certezas termina la era de Marco Antonio Ortiz con los Tigres, el equipo no desplegó un buen fútbol en todas sus líneas y para muestra los pocos puntos que acumuló en el campeonato, dejándolos en la posición 7 con 21 puntos.

El "Chima" Ruíz llegó tras la salida de emergencia de Diego Cocca con rumbo a la selección mexicana y fue en la jornada 6 que hizo su debut como timonel felino, inició con el pie derecho tras ganar 4-2 a los Pumas de la UNAM.

Comunicado Oficial. — Club Tigres Oficial 🐯 (@TigresOficial) April 10, 2023

Sin embargo el equipo dejó pocas alegrías a sus aficionados pues solo acumuló 10 puntos de 27 posibles en su andar con los universitarios, anotando la módica cantidad de 9 goles a pesar del poderío ofensivo que tiene a su disposición.

Los partidos clave

El "Chima" perdió varios partidos contra clubes importantes en la Liga MX los cuales son parte de la razón de su despido.

vs Chivas: La primera caída del cuadro felino al verse sorprendido en casa vs el Guadalajara por un marcador de 1-2.

La primera caída del cuadro felino al verse sorprendido en casa vs el Guadalajara por un marcador de 1-2. vs América: En un partido muy "flojo" por parte de los locales, las águilas vencieron sin problema a los universitarios y comenzaba la crisis regiomontana pues sumaba su tercer juego en casa sin ganar y el segundo en el que se iba en 0 a la ofensiva.

En un partido muy "flojo" por parte de los locales, las águilas vencieron sin problema a los universitarios y comenzaba la crisis regiomontana pues sumaba su tercer juego en casa sin ganar y el segundo en el que se iba en 0 a la ofensiva. vs Monterrey: En el juego más importante de la temporada para la ciudad y ambos clubes, los dirigidos por Vucetich se llevaron el clásico regio en un partido que dejó mucho que desear en emociones por ambas instituciones, adémas de que se acumulaba una racha de 270 minutos sin anotar gol en su casa, por lo que las críticas por parte de la afición y la prensa no se hizo esperar.

LA CONCAHAMPIONS

Si bien no todo fue malo, Ruiz llevó a los universitarios a los cuartos de final de la CONCACAF Liga de Campeones, fue gracias al gol de visitante pues tanto en la ida como en la vuelta no pudo ganar vs Orlando City, equipo de la MLS.

Ya para los cuartos de final, llegó la victoria para los Tigres en su visita a Honduras ganando 0-1 a Motagua y aún por jugarse la vuelta en el Universitario.

La afición no dejó de criticar a Marco pues su funcionamiento no era el óptimo para la plantilla que tiene y la falta de gol fue evidente mientras estuvo a cargo del club, fue la reciente derrota vs Mazatlán lo que hizo a la directiva tomar la decisión de cesarlo del cargo.

Los números de Marco Ruíz como DT. de Tigres.

Partidos dirigidos: 12

Partidos ganados: 4

Partidos empatados: 3 (2 en Liga de Campeones de la CONCACAF)

Partidos perdidos: 5

Goles a favor: 12

Goles en contra:13

El estratega que llegue al conjunto universitario tendrá que jugar lo que reste de la participación del equipo mexicano en CONCACAF además de los 3 partidos que restan de fase regular en el campeonato( Querétaro, Puebla y León) y la fiesta grande en caso de que Tigres logré clasificar.

Diversos reportes indican que Juninho o Siboldi serán quienes tomen las riendas del equipo.