Ricardo Ferretti sin miedo de enfrentar al América

La semana del clásico joven se ha puesto en marcha, con un Tuca Ferretti que tiene mucha ilusión de enfrentar al América en su primer duelo como entrenador de Cruz Azul.

“Lo único diferente es que he jugado he dirigido contra el América, lo distinto es que estoy en una nueva institución que es Cruz Azul y que representa algo importante dentro del fútbol mexicano, para mí por ser el primero es algo especial, pero lo voy a disfrutar, igual como siempre como siempre he disfrutado ganando, empatando, perdiendo, espero que mi equipo de un buen partido”.

El América no es un monstruo

El técnico brasileño aclaro que la temperatura del clásico tiene un gran factor en los medios de comunicación al darle la cobertura al juego. Aparte puso en claro que al América no hay que tenerle miedo.

“Ustedes son los que muchas veces le echan más leña al fuego (los medios), ustedes quieren ver que salga sangre. Si le preguntan a Ortiz él va ir por el mismo camino, nos vamos enfrentar, pero yo no veo a un monstruo de 7 cabezas, yo no veo nada de eso, es un buen equipo, confió que mi equipo también va dar un buen partido, estoy seguro”.

Ya lo pasado es pasado

El Tuca habló sobre esa última derrota a favor de las águilas ante los celestes por 7 goles, donde cree que esta oportunidad es de suma importancia para borrar una mala imagen.

“No creo que vayan a jugar el próximo partido pensando en el partido pasado, si hubo circunstancias que se dieron de este marcador, una expulsión, uno no estaba presente para saber lo que paso, no es una cosa que me preocupe ahorita, el fútbol es esto, siempre hay revanchas, hay posibilidad de borrar una mala imagen, un mal partido cualquiera lo tiene, pero sería imposible pensar de lo del juego pasado, pero nosotros vamos a trabajar pensando en lo que venga, tenemos un calendario difícil, sabemos que vamos enfrentar a otro rival difícil”.

Respeto a los rivales

Ricardo aclaro que se le debe tener mucho respeto a los rivales, donde su única competencia son ellos mismos.

“Nuestra competencia es con nosotros mismos para ser mejores todos los días, respetamos a todos los rivales que enfrentamos no podemos menospreciar a uno y no valorar a otros. Pero vamos a enfrentar al equipo América con mucho respeto”.

¿Cuándo es el clásico joven?

El partido de Cruz Azul contra América será el sábado 15 de abril, en punto de las 21:10 horas en el Estadio Azteca. El juego se podrá ver por las señales de TUDN o VIX en México y Estados Unidos.