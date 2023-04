Robert Siboldi: "Vamos a buscar ganar los dos torneos"

De cara al cierre del torneo, los Tigres de la UANL y el Querétaro dividieron puntos en el Estadio Corregidora y acumulan 5 juegos sin ganar en Liga MX y se aleja de la liguilla de manera directa.

Al ser cuestionado sobre el juego de hoy el DT. Robert Dante Siboldi respondió: “Los muchachos son receptivos, quieren salir de este bache, pero no se hace de la noche a la mañana, hoy nos enfocamos en mantener el 0, nos enfrentamos a un rival complicado, el primer tiempo no me gustó pero el segundo tiempo fuimos más profundos"

Asimismo ante la falta de funcionamiento en su debut, indicó lo siguiente: Este resultado no nos gusta, pero sirve para seguir sumando. El equipo (Querétaro) venia de ganar de forma consecutiva y venían haciendo un gran trabajo, hay que darles mérito.”

Cuando se le cuestionó sobre sus primeros días con el equipo y su objetivo con los universitarios indicó: "El equipo buscará salir adelante, es difícil terminar en los primeros lugares, pero buscaremos terminar lo más arriba posible con el empuje de la gente."

EL PLANTEL QUE TIENEN

Para finalizar el estratega uruguayo habló sobre si el equipo es candidato a obtener los títulos que están en disputa, mismo que no gana desde el 2019 en Liga y en 2022 en la CONCACAF “Con el plantel que tenemos, estamos a obligados a ganar los 2, vamos a buscar llegar lo más lejos, tenemos al grupo de jugadores para hacerlo, lo importante es sumar (en Liga) para seguir con el objetivo” finalizó.

El equipo de la "U" tiene 22 puntos y es octavo lugar general, cerrará el campeonato vs Puebla y León, y en la CONCACAF se medirá a León en semifinales.

Por su parte Querétaro terminó como el último lugar de la tabla de cocientes y tendrá que pagar una multa económica para mantenerse en primera división.