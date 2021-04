Cuauhtémoc Blanco manda mensaje a Henry Martin tras festejos en el Clásico

Luego del golpe de autoridad por parte del Club América ante Chivas en el enfrentamiento que sostuvieron el pasado domingo, el exjugador de las Águilas y actual gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, felicitó al cuadro de Coapa por el triunfo ante el acérrimo rival.

"América jugó muy bien y quiero felicitar a los jugadores y al entrenador".

Asimismo, haciendo alusión a las declaraciones que hubo por parte de jugadores y exjugadores del Rebaño previo al encuentro, el 'Temo' aseguró que se debe hablar en el campo y no fuera de él.

"No es bueno hablar antes de un Clásico porque luego te callan la boquita, hay que demostrarlo en el campo con responsabilidad y después podemos hablar".

Finalmente, el ídolo americanista emitió su agradecimiento para el actual goleador azulcrema, Henry Martin, que en par de ocasiones festejó como lo hizo él en su momento, al tiempo que afirmó que espera poder reunirse pronto para agradecerle y poder platicar algunas anécdotas de su carrera.

"Quiero agradecerle a Henry por hacer esos festejos, la verdad no me lo esperaba, pero me da mucha emoción recordarlos porque son momentos muy padres para nosotros como jugadores y luego en un Clásico".