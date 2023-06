Cruz Azul: Jesús Corona cierra su capítulo con la Máquina

Es oficial la salida de Jesús Corona del Cruz Azul, después de múltiples temporadas portando el gafete de capitán, logrando muchos títulos con la máquina, pero también desilusiones al quedarse cerca de conseguir más trofeos.

El eterno arquero mexicano culmina una etapa muy completa, siendo de los referentes de este equipo de Cruz Azul en los últimos años.

El futuro de Jesús estaría en la frontera con los Xolos de Tijuana donde se rencontrará con Miguel Herrera, firmaría por 6 meses con opción a una extensión, esto indica los últimos reportes.

Dentro de los éxitos que tuvo Jesús Corona con la maquina fueron: La Liga de Campeones de la Concacaf, Leagues Cup, Copa MX, Copa GNP, Supercopa MX, Campeón de Campeones y la ansiada novena, siendo campeón de la Liga MX.

Gracias por todas las increíbles atajadas, todas las alegrías y todos los momentos felices.



Hoy es momento de separar nuestros caminos.



¡Gracias por todo, Capitán! #AzulDePorVida pic.twitter.com/u9hmfmYzzO — CRUZ AZUL (@CruzAzul) June 23, 2023

Su idea era retirarse en Cruz Azul

Jesús Corona tenía el objetivo de quedarse con los celestes una temporada más, eso fue lo que el arquero mexicano expreso en una conferencia de prensa en el mes de marzo.

“Bueno esto la había platicado en otro momento, tuve una buena platica con el presidente, estoy a punto de juntarme con él para platicar de este tema, mi idea es continuar en el club, le dije que iba ser sincero por el tema de mi rodilla por el tema de hace un año, ahora me siento bien físicamente, eso algo importante para tomar la decisión de poder continuar, se tiene que hablar con la directiva, con el nuevo entrenador, por lo pronto estoy tranquilo disfrutando de cada momento”.

“Mi ilusión es mantenerme en el club, me gustaría retirarme en la institución que siempre me ha respaldado, estoy muy agradecido, me gustaría jugar un año más, de ahí pensar en el retiro, uno se está preparando para mi curso de entrenador, me gustaría prepárame para un curso administrativo para estar lo mejor preparado, es una decisión que debo tomarla con la directiva. Me pidió el presidente que hablara con él para ver el tema de mi futuro y que es lo que quería para los siguientes años”.

Foto: Cruz Azul

¿Quién será el nuevo arquero de la maquina?

La máquina no va fichar un portero más. El puesto estará entre Sebastián Jurado y Andrés Gudiño. Los dos jóvenes arqueros mexicanos no pasan más de los 30 años. Jurado con 25 y Gudiño con 25 buscan ser el nuevo referente celeste.

Foto: Cruz Azul

Una nueva etapa en la Noria

Ayer Cruz Azul presento su nueva línea de uniformes para la próxima temporada, tanto varonil y femenil.

Los celestes usaran el color tradicional para la camiseta de local, azul con unos tonos rojos. El de visitante es un color celeste marino.