En Cruz Azul solo piensan en ganar el Clásico ante el América

Los jugadores de la Máquina del Cruz Azul saben la importancia del Clásico Joven ante el América, en el campamento celeste se respira un ambiente de confianza en el plantel y con ganas de darle vuelta a la página del último enfrentamiento ante los azulcremas.

El primero que tomo la palabra fue Ignacio Rivero donde destaco que esta semana es especial por este juego ante las águilas. Aparte de la importancia de todos los juegos.

“Una semana especial, un clásico importante, siempre es lindo jugar un clásico. Sabemos lo que significa. Ya venimos pensando y analizamos al rival”.

“Son todos los partidos importantes. Queremos siempre ganar. A Veces el rival te somete a que plasma su idea y no se logra la victoria”.

Además, Nacho finalizo con ese amor que le tiene a Cruz Azul, aclarando que él es muy feliz en la Noria.

“Es lindo, lo disfruto mucho. Trato de vivirlo al máximo. Disfruto cuando me pongo la camiseta de Cruz Azul y me siento feliz. El día que no me ponga nervioso del siguiente partido. Ya no tendría que estar aquí. Disfruto el día a día”.

Una sequia de goles

Michael Estrada habló sobre su actividad goleadora que no ha progresado con los celestes. No marca gol desde la temporada pasada. Confiando que se va romper próximamente.

“Son rachas que pasamos los delanteros, no hay que dejar de trabajar. Son rachas que llega el momento que se van a cortar. Lo importante no es agachar la cabeza y el grupo te respalda. Eso motiva para seguir trabajando”.

Los clásicos se ganan

Andrés Gudiño, tercer arquero de la maquina también tuvo un espacio para hablar previo al clásico, donde el arquero celeste aclaro sobre la goleada pasada ante las águilas y asegurando que los clásicos se deben ganar.

“Un clásico siempre le da un sabor especial al partido de fin de semana. Estar en una institución como Cruz Azul debemos prepararnos al máximo”.

“El tema del 7 a 0 ya pasó. Fue un accidente. Estamos en Cruz Azul y debemos exigirnos al máximo. La unión del grupo es buena y tenemos confianza en nuestros compañeros”.

Igual Michael dijo sobre lo que se juegan este fin de semana ante los de Coapa, más que tres puntos.

“Es una semana importante. Se juegan tres puntos. Los clásicos se ganan. Estamos analizando el rival”.

Foto: Cruz Azul

El 7 a 0 ya es historia

Rivero finalizo que cuando él llego a la institución sabia la importancia que era venir a Cruz Azul, sumando la carga que tenían de no ser campeones y que todo eso ya es pasado. Así mismo como la goleada ante América.

“Desde que llegué acá sabía dónde llegaba. Sabía la historia que había detrás de los 23 años, ya pasó y no hay que recordarlo. El 7 a 0 ya pasó. Hay que pasar de página. Es un club grande que siempre tiene que luchar cada torneo”.

¿Cuándo es el clásico joven?

El partido de Cruz Azul contra Club América será el sábado 15 de abril, en punto de las 21:10 horas en el Estadio Azteca. El juego se podrá ver por las señales de TUDN o VIX en México y Estados Unidos.