Veljko Paunović: “No hay que sacar el pecho, simplemente trabajar”

Las Chivas lograron un segundo triunfo consecutivo luego de superar 2-0 al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, lo cual coloca al rebaño, de momento, en el cuarto lugar con 21 unidades. En conferencia de prensa, el técnico rojiblanco habló de varios temas, pero puso mayor énfasis en que a la escuadra rojiblanca todavía le falta encontrar su verdadero nivel.

“Para nosotros es un paso más en nuestro resurgimiento con humildad y trabajo; hoy nos ha resultado contra un rival muy bueno [...] todo esto nos reafirma, pero no deja de ser solamente un paso y seguimos buscando la mejora”, declaró.

“El equipo se está dando cuenta del potencial que tiene, sobre todo, de jugar muy buen futbol con balón porque creo en la presión, en la organización, en la estructura; sin balón hacemos buen trabajo, pero todavía podemos mejorar”, dijo.

(Foto: Erick Gutiérrez / Rafael Vadillo).

Tras varias semanas fuera por lesión, Erick Gutiérrez volvió a tener minutos al entrar de cambio al minuto 81 por Ricardo Marín, Paunovic habló de la importancia de recuperar jugadores y del principal objetivo de sus dirigidos.

“Creo que añadiendo gente como a ‘Guti’ que volvió de la lesión, recuperando la forma de varios jugadores incluido a ‘Pocho’, a ‘Wacho’, todo esto aporta al equipo en este último tramo del campeonato para alcanzar nuestro objetivo que es mantenerse dentro de los primeros cuatro”.

El próximo sábado, al Guadalajara le tocará recibir a los Tigres en uno de los encuentros más atractivos de la jornada, y donde todavía queda una espinita clavada luego de la final perdida frente a ellos; sin embargo, esto servirá como motivación de cara al juego. “Ya nos estamos preparando para el partido de la próxima semana contra Tigres, un rival que nos dio duro y dejó una huella muy marcada, esto lo podemos utilizar para prender la mecha motivacional a la hora de preparar el juego”, se sinceró.

‘Piojo’ Alvarado en plan grande

Celebración del Piojo tras su gol. (Foto: Chivas)

El entrenador del conjunto rojiblanco se decantó en palabras sobre la gran forma de Roberto Alvarado y su disposición con el club. Su calidad, aunada a la de la escuadra, provoca que haya buena sinergia.

“Alvarado está en un espléndido estado de forma, su confianza y calidad nos aporta muchísimo. Ha trabajo mucho, el equipo también le ha aportado y hay una conjunción entre la calidad individual de jugador aplicada dentro de un colectivo, y con eso nos beneficiamos todos. Me alegra mucho que haya asumido el rol de ser nuestro cobrador de penales, aunque en un principio no fuera muy habitual para él”, destacó.

También comentó que con los cambios, Alvarado pasó a jugar más hacia el centro con la intención de retener más el balón, porque a veces había pérdidas donde el Puebla aprovechaba para contraatacar y, gracias a ese movimiento, se logró evitar el peligro.

Las Chivas llevan dos victorias al hilo y parece que el camino se ha recompuesto, no obstante, Paunovic menciona que deben ir paso a paso, pero todavía no logran su objetivo. “El espíritu se ha elevado, pero estamos a galaxias o años luz de lo que hace dos semanas estuvimos unidos, ahora no hay que sacar el pecho, simplemente trabajar”.

¿Volverán a jugar?

(Foto: Adrián Macías).

Veljko habló sobre cómo se ha manejado el tema y mencionó que se forjó una cultura desde el primer día junto con su cuerpo técnico y directiva y no la van a cambiar. “Creo que todo lo que se ha hecho ha sido muy transparente y, para mí, muy efectivo, contundente y determinante sobre lo que se va tolerar y no en nuestro club”.

Por otro lado, dijo que ya se comunicó con los futbolistas, quieren volver, pero deben comprometerse; por lo tanto, esperan ver que cumplan con las expectativas. “Cuando hablé con los tres jugadores (Alexis, Cristian y Raúl Martínez), les pregunté si querían regresar, desde luego me dijeron que sí, pero bajo nuestros términos; pero aparte de eso, tienen que colaborar y ganárselo”, puntualizó.