Puebla vs León: recuerdos de una final y el regreso de dos viejos conocidos

Ambos clubes no están en su mejor momento, la franja busca los puestos de Play in, estando en el décimo quinto lugar, mientras que la fiera tiene un puesto de play in, pero si no gana estos últimos encuentros, podrían quedar fuera de esta fase.

Final de la temporada 1991-92

León llegó a la temporada 1991-92 con un director técnico joven y sin experiencia, pues Víctor Manuel Vucetich tenía una temporada completa en el máximo circuito. Mientras que el Puebla llegaba con un técnico bastante experimentado, Manuel Lapuente que venía de dirigir al conjunto nacional.

En el tiempo regular ambos clubes empataron a cero en la ida, por lo que en el estadio de la fiera el domingo 7 de junio de 1992 todo se definiría, pero al final volvieron a empatar a cero.

Después de que estos equipos empataron a cero goles en el partido de ida, los Esmeraldas recibieron a los de la Franja el domingo 7 de junio de 1992. Aquella tarde, ambos estaban estables, los equipos adelantaron líneas para buscar el gol.

En el mediocampo fue donde más tarjetas de amonestación se presentaron, incluso hubo un expulsado: Ze Roberto, tarjeta que hizo rabiar a Vucetich, pues el brasileño salió con una oreja ligeramente desprendida luego de una entrada de Francisco Rodríguez, quien le puso el botín en el rostro.

Carlos Turrubiates aprovechó un centro de 'Paco' Uribe para vencer a Pablo Larios y rematar de cabeza en el primer tiempo extra. Después Aurelio 'Coreano' Rivera marcaría un autogol para decretar el 2-0 y el quinto título del León.

Cortesía

Dos caras conocidas

En este encuentro la franja verá a dos viejos conocidos, el mediocampista colombiano Omar Fernández y el estratega argentino Nicolás Larcarmón.

El mediocampista colombiano tuvo dos etapas con la franja, llegando en el apertura 2018, debutando el 16 de enero con una asistencia en la victoria 3-1 contra Cruz Azul por la Copa MX, marcando su primer gol el 2 de febrero en la victoria 2-0 ante Atlas y viendo su primera salida en el apertura 2021, teniendo un total de 1 gol, 6 asistencias y 111 apariciones con la camiseta poblana, de ahí para la segunda parte del 2021, llegó con los panzas verdes.

Mexsport

Pero un año después llegó nuevamente a la franja, pero ahora como préstamo, en esta ocasión vistió la playera en 29 ocasiones, 4 goles y 2 asistencias. Teniendo en total 140 apariciones con la playera poblana, para la segunda parte del 2023, regresó de su préstamo a los panzas verdes.

Nicolas Larcamon, en diciembre del 2020, el Puebla hizo oficial su contratación a partir de la temporada 2021. Para la primera temporada alcanzó las semifinales cayendo ante Santos, de ahí consiguió pasar a los cuartos de final en tres ocasiones seguidas tras pasar el repechaje, pero la historia acabó en noviembre del 2022, cuando el argentino decidió presentar su renuncia, viendo el fin de uno de los mejores equipos que ha tenido el club camotero.

Imago 7

En los últimos días de noviembre de aquel año, el Club León anunciaba al estratega argentino como su nuevo entrenador, donde en junio del 2023, se coronó campeón de la Liga de Campeones de la CONCACAF.