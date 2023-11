México llega a casa con desventaja

Esta noche Honduras recibió a México para disputar el duelo de ida de la gran final de la Liga de Naciones de la Concacaf, un duelo bastante importante para ambas escuadras dónde ninguno dejaría nada.

Desde el arranque México mostró bastante seguridad y se apropió del esférico para comenzar a tejer jugadas para llegar al arco rival, sin embargo recién se cumplían los 8', cuando Ochoa tuvo que salir y con los dos puños alejar el esférico que buscaba el seleccionado local, jugada que lesionaría al arquero que milita en Italia.

El arquero continúo en el partido, para el minuto 15 Lozano remataba de cabeza tras ganarle la posición a Montes, esférico que se iba ligeramente por encima del arco.

Al 21' Ochoa pedía su cambio, ingresando Luis Malagón en su lugar, seis minutos más tarde, 'el 'Chucky' buscaba con zurdazo poner el primero en el marcador, pero Menjívar terminaba desviando la redonda.



Para el minuto 30, Honduras se ponía al frente con un punterazo de Lozano, quien aprovechó la salida de Malagón, abriendo el marcador en el estadio Nacional.

El tiempo transcurrió y el tricolor no lograba encontrar el camino para empatar el encuentro, quienes se iban al vestidor para el medio tiempo abajo en el marcador.

Fue a los cuatro minutos del tiempo agregado cuando Gallardo se vestía de héroe y con un cabezazo sacaba un disparo de Palma.

Poco o nada se veía de la ofensiva mexicana, quienes no lograban hacerse presentes en el área catracha, al 60' tras el ingreso de Chávez, este mandó un zurdazo que se iba ligeramente por encima del arco.

Para el minuto 72, Róchez ampliaba la ventaja de los locales, con un buen disparo para mandarla al fondo de las redes de Malagón.

Fue sobre el 74' que Julián Quiñones hizo su debut con el equipo tricolor, sin embargo no logró generar peligro en el área local. Pese a los intentos de los mexicanos, el marcador culminó con bastante desventaja para el conjunto dirigido por Lozano, quienes buscarán darle la vuelta al marcador en casa.

Termina el juego.

A darle vuelta a la página y pensar en el partido del próximo martes en el Azteca.



Alineaciones

Honduras | Menjívar; Najar, Maldonado, Vega, Rodríguez; Rivas, Flores, Rosales, Álvarez; Palma, Lozano

México | Ochoa; Sánchez, Vásquez, Montes, Gallardo; Sánchez, Álvarez, Romo; Lozano, Giménez, Pineda