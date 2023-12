Alvarado lo mejor de Chivas en el 2023

El 2023 para Chivas se recordará como un año agridulce, la llegada de Hierro como director deportivo y Paunovic como entrenador, pretendían llevar al equipo al lugar que le corresponde a un grande, las dudas sobre la adaptación del entrenador serbio se esfumaron con los buenos resultados del equipo, tras el buen juego y mejores resultados, Chivas se quedó con la tercera posición con 34 puntos, la liguilla sería otro gran reto para el equipo, pero siguieron avanzando hasta llegar a la gran final, en la gran final, los rojiblancos dejaron escapar una ventaja de dos goles, y dejaron escapar la 12 frente a Tigres.

En el Apertura 2023 las cosas cambiaron para los rojiblancos, tras un gran inicio de torneo, el equipo se fue perdiendo y no encontraba el futbol que venían demostrando, los malos resultados ya eran más recurrentes y las indisciplinas no tardaron en llegar por parte de algunos jugadores, aquel equipo del torneo anterior se empezaba a perder y no se veía como regresar al buen camino, para su buena fortuna, Chivas logró calcificarse como quinto del torneo y logró meterse directo a la Liguilla, pero su camino no sería tan prolongado, ya que Pumas los dejó fuera en cuartos de final, tras varias semanas de culminar el torneo, Paunovic dejó la institución.

Alvarado previo/Imagen: Chivas

Por parte de los jugadores, Chivas tiene gran talento, sin embargo, hay jugadores que tuvieron bajas de nivel o indisciplinas, alguien que respondió de gran manera es Roberto Alvarado, tanto en el Clausura como en el Apertura, entregó siempre su mejor futbol, uno de los jugadores que sin generar tanta polémica está siendo uno de los mejores del futbol mexicano.

Alvarado en el 2023

Roberto Alvarado llegó a Chivas en diciembre de 2021 para disputar el Clausura 2022 con los rojiblancos, la transacción con Cruz Azul se dio en un intercambio por Antuna, Alvarado había demostrado en sus anteriores equipos gran profesionalismo y mucho talento en la cancha, esto le ayudó a salir campeón con Cruz Azul en 2021, Alvarado sin duda era un gran refuerzo para los rojiblancos y si lograba conectar con sus compañeros, serían una buena ofensiva.

Para el 2023, Alvarado tomaría un rol muy importante en la plantilla, para el Clausura, los rojiblancos experimentarían un nuevo sistema con Paunovic como entrenador, su participación en el torneo para este jugador terminó con 2 goles y 6 asistencias, su productividad sin duda fue buena, además el espectáculo que entregaba en la cancha era magnífico, el extremo derecho se quedó muy cerca de conseguir su segundo título de liga, pero Tigres se interpuso.

Alvarado en partido/Imagen: Chivas

En el Apertura 2023, Chivas tenía una mayor expectativa en cuanto a hacer un torneo similar al anterior, con prácticamente el mismo plantel y un par de incorporaciones, los rojiblancos buscarían llegar nuevamente a la gran final, Alvarado de nueva cuenta se destacaba en la cancha por sus buenas actuaciones, ya siendo esta una normalidad en el equipo.

Para regresar a la gran final tenían que estar todos en un gran momento, pero entre rachas negativas e indisciplinas de jugadores que en teoría tenían que ser referentes, Alvarado se mantuvo en el mismo rol y terminó el torneo con 6 goles y 1 asistencia, un buen número tanto para él como para el equipo, pero más allá de los números, su estilo de juego y su actitud dentro y fuera de la cancha, lo ponen como un jugador muy valioso para la institución, Alvarado es un ejemplo a seguir incluso para sus compañeros, un título con los rojiblancos lo haría convertirse en un ídolo de la afición, pero esto debe pasar muy pronto, pues la afición rojiblanca tiene poca paciencia y el claro ejemplo es Alexis Vega.